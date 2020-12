Joguines de la Creu Roja a Blanes, Lloret i Tossa

Més de 400 nens i nenes de Blanes, Lloret i Tossa han rebut joguines en els últims dies en el marc de la «Campanya de Joguines» de la Creu Roja que es va acabar ahir amb els voluntaris repartint els darrers lots que faltaven per entregar a les famílies beneficiàries, que vehiculen les seves peticions a Blanes a través del Departament d'Acció Social de l'Ajuntament.

La campanya de la de Creu Roja Joventut de l'Assemblea de Blanes-Lloret-Tossa ha estat marcada aquest anys per les restriccions covid, que han impedit poder organitzar esdeveniments que servien per recollir joguines i recursos econòmics per comprar-les. Precisament a causa de la pandèmia s'ha hagut d'espaiar les hores convingudes perquè les famílies vinguessin a recollir els lots a la seu de l'ONG.

A Blanes s'ha fet en dues jornades: dimarts va ser la primera, i ahir es varen repartir els últims lots, després que el dilluns es van anar a dur a les famílies de Lloret de Mar. En canvi, a Tossa de Mar s'hi va haver d'anar la setmana passada, a petició de l'assistència social que fa d'enllaç amb l'ONG de Blanes, que va demanar que es fessin arribar els obsequis abans de Nadal.

Es procura que els obsequis siguin adequats per a cada edat- El denominador comú, en tots els casos, és que els jocs i joguines no són ni sexistes ni bel·licistes i, sobretot, una característica que s'ha instaurant durant aquests darrers sis anys: són joguines noves i no de segona mà.

La Creu Roja ha rebut aportacions en metàl·lic que han destinat a poder comprar joguines novesm per a la campanya d'aquest any. També h han contribuït a recollir-ne diverses entitats, empreses i particulars.