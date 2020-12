Petits gestos que ens fan grans com a persones

Em desperto de bon ?humor envoltat de llums de Nadal i d'aquest esperit de bonrotllisme que ens hauria d'envoltar a tots per aquestes dates. I fent el cafè matinal, acabant-lo abans de les 9.30 h, en un bar, no sigui que vingui la policia i tinguem un problema, llegeixo al Diari de Girona una d'aquestes informacions que t'entendreix el cor: una pastisseria de Tossa regala més de 300 menús de Nadal. El primer que penso, digues-me malpensat, és «mira un de llest que ja es vol fer la campanya de promoció», més enllà de la meva perversa imaginació. L'obrador en qüestió ja va ajudar regalant barres de pa a famílies necessitades en la primera onada de la covid, és senzillament una bona acció que humanitza les persones, serveixin aquestes línies per felicitar el propietari de l'obrador Patrick's Bakery, en Jordi Arnau, per la iniciativa. A més, a diferència d'altre tipus d'actes d'aquestes característiques és que els menús nadalencs que han servit anaven destinats a famílies vulnerables que com a tal estaven registrades i s'ha fet amb el suport logístic de l'Ajuntament. Aquests petits gestos des d'un poble són aquelles accions que encara em donen confiança en la bona fe de l'ésser humà. Aquests petits gestos fan que els seus protagonistes es facin més grans com a persones.

Acabo el cafè a les 9.28 h, abans que caigui la multa al pobre restaurador, i dedico el matí a passejar, no fa massa sol i vaig vorejant una riera que al cap d'una bona estona aconsegueix calar la humitat als ossos, al migdia havia quedat amb una bona col·lega que treballa en una ONG que es dedica precisament a participar en accions d'ajuda a famílies amb vulnerabilitat que aquestes dates, i a més amb la pandèmia, són malauradament més carn de canó que mai. Em comenta que la situació és complexa i que des de l'administració es fa el que es pot. Li comento que em sobta, a vegades, quan veig alguna d'aquestes famílies amb telèfons de gamma alta i que recorren a Càritas o a altres entitats a buscar menjar tot i tenir a les seves mans tecnologia que supera els 900 euros. Ella amb mestratge li dona la volta. En algunes famílies, aquests telèfons, que els compren a crèdit, ajuden els seus fills i ells mateixos a no veure's tan diferents de la resta. Em va fer pensar molt. Bona entrada d'any i els millors desitjos des d'un raconet encantador de la Selva.