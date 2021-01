Homenatge a la blanenca centenària Magda Mitjans Guimerà

La veïna de Blanes Magda Mitjans Guimerà va complir cent anys el passat 29 de desembre. En motiu d'aquesta data tan assenyalada, l'Ajuntament li va preparar un homenatge. L'alcalde, Àngel Canosa, va visitar la dona i va explicar que farà els passos necessaris perquè rebi la «medalla centenària» que atorga la Generalitat. La idea en què es treballa és que es pugui fer en un acte oficial, si pot ser coincidint amb el seu sant, que se celebra el 22 de juliol. Seria llavors quan se li faria l'homenatge, tot esperant que les mesures covid ho permetin, rodejada de tota la seva família al complet.

Magda Mitjans Guimerà, compta amb uns lligams històrics molt arrelats amb la història de Blanes. Nascuda a Badalona, als 16 anys la seva família es va traslladar aquí pel treball del seu pare a la llegendària empresa SAFA. Quan es va casar va anar a viure a Barcelona, tot i que quan la seva sogra va morir, va instal·lar-se els estius a Blanes per regentar el negoci hoteler que hi tenien. L'any 1969, després que el seu home va patir tres infarts, l'hotel va tancar les portes definitivament.

Al seu solar s'hi va alçar un ?edifici de pisos, on s'hi va muntar la Cafeteria Miramar i la mítica ?discoteca Peroppe's, on van actuar artistes de l'època dels anys 70 molts coneguts, com ara Julio Iglesias, La Trinca, Mary Santpere, La Chunga o Joan Manel Serrat, entre d'altres. La família de la Magda va passar a viure durant l'estiu a la casa dels seus pares, coneguda com «Casa els Avis», al passeig de la Marina.

Aquí és on actualment segueix vivint Magda Mitjans Guimerà, després d'haver viatjat per mig món a causa de la feina del seu home. Actualment té 12 besnets i 7 nets.