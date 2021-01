L'Hospital-Asil Sant Jaume de Blanes, primer centre de la Corporació en rebre la vacuna de la covid

Aquest dissabte, després que dijous passat es va administrar la primera vacuna COVID de la comarca de la Selva en una residència privada de Blanes, ha estat el torn del primer centre de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva en s'ha repetit l'operatiu. Es tracta de l'Hospital-Asil Sant Jaume, on un total de 4 equips formats per dos professionals d'infermeria cadascun s'han encarregat d'administrar les dosis de vacunes als i les residents i treballadors/-es d'aquest centre.

Rosario López, de 89 anys i que en porta gairebé 6 a l'Hospital-Asil Sant Jaume, ha estat la primera resident a qui se li ha administrat, explicant un cop ha finalitzat la operació que no feia gens de mal, i animant a tothom perquè també se la posi. Per la seva banda Ouijdane El Asri, auxiliar d'infermeria, ha estat la primera treballadora de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva en rebre la vacuna.

La coordinadora assistencial i directora de l'Hospital-Asil Sant Jaume, la doctora Elena Miñana, ha remarcat que la vacunació és un motiu d'esperança i il·lusió, afegint que hi ha la confiança que ajudi a continuar controlant la malaltia i a no tenir casos en aquest centre. En aquest darrer sentit, l'Hospital-Asil està considerat com un 'centre verd', ja que actualment no té cap cap positiu per coronavirus.



Avui s'han administrat a l'Hospital-Asil un total de 133 vacunes COVID

Des que va començar la pandèmia el passat mes de març només se n'han detectat dos entre els residents. Un va ser durant la primera onada, amb símptomes lleus, i un segon cas asimptomàtic s'ha donat durant aquesta segona onada. En total, aquest dissabte s'han administrat 133 injeccions de la vacuna COVID a l'Hospital-Asil Sant Jaume: 86 als pacients i 47 als professionals.

Al llarg de les properes setmanes està previst que es continuïn administrant les vacunes als residents i professionals de la resta de residències per a gent gran del territori. Cal recordar que en aquesta primera etapa les dosis es distribueixen entre els residents i el personal sanitari i sociosanitari de les residències de gent gran i de persones amb discapacitat.