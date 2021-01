Un intent de robatori a Vilobí acaba amb un dels assaltants amb un tret a la cama

Un presumpte intent de robatori durant la matinada d'ahir en una casa de Vilobí d'Onyar va acabar amb un dels lladres ferit d'un tret a la cama. El propietari de la casa, situada al carrer Avellaner de la urbanització Cal Ferrer i Pagès del municipi selvatà, va disparar un tret a un dels dos assaltants que van entrar a la casa amb una arma de caça, segons van explicar els Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc a dos quarts de sis del matí en un domicili familiar on hi havia quatre persones.

Dos individus van entrar mentre els membres de la casa dormien i van exhibir una arma blanca que duien a sobre, i en aquell moment el propietari de la casa va agafar una escopeta de caça i va disparar un tret que va impactar a la cama d'un dels assaltants. L'home té llicència de caça i és un caçador habitual.

Per la seva banda, el ferit va ser ingressat a l'hospital Josep Trueta de Girona estable, on ahir al matí va ser operat d'urgència, i la seva vida no corre perill.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació de la qual es farà càrrec l'Àrea d'Investigació Criminal per identificar els assaltants, que van fugir amb un cotxe del lloc dels fets, i també per esclarir els motius de l'assalt a l'habitatge, tot i que el més probable és que es tracti d'un intent de robatori.

L'incident va mobilitzar l'activació dels Serveis d'Emergència Mèdics i agents dels Mossos de Santa Coloma de Farners.

Segons apunten fonts veïnals, el fill del propietari de la casa també hauria estat ferit amb una navalla per un dels lladres que van assaltar la casa. Concretament, li van fer un tall amb una falç molt petita a la mà, que va acabar amb quatre punts. La víctima va anar fins a l'hospital de Santa Caterina de Salt i va rebre l'alta ahir mateix. L'amo de la casa també va patir una rascada molt lleu al cap amb la mateixa falç, mentre els assaltants els intimidaven un cop van haver entrat a l'habitatge.