Blanes sanciona 21 establiments per incomplir les restriccions sanitàries en un mes

La Policia Local de Blanes ha sancionat 21 establiments que incomplien els horaris d'obertura o l'aforament màxim permès durant l'últim mes. La majoria de locals són bars i restaurants, però també hi ha un local d'estètica i una botiga de queviures.

En el primer dels casos, hi havia més gent de la permesa i en el segon a part de superar l'aforament, tenien clients menjant a l'interior del local. Aquestes sancions s'inclouen en les 823 denúncies que ha posat el cos local entre el 30 d'octubre i el 3 de gener. Es tracta d'actes per incomplir algunes de les restriccions sanitàries imposades per les autoritats.

La Policia Local també ha identificat a 7.744 vehicles en dos mesos en els controls periòdics als accessos del municipi.