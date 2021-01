Els Reis d'Orient arriben a Vilobí d'Onyar en avió

Ses Majestats els Reis d'Orient han arribat a Vilobí d'Onyar d'una manera molt especial aquest 5 de gener, Melcior, Gaspar i Baltasar i el seu seguici d'acompanyants han aterrat a l'aeroport Girona-Costa Brava procedents d'Orient en un avió pilotat pel patge carter d'Orient Airlines.

Dies abans, els Reis havien enviat uns pergamins a l'Ajuntament per comunicar a la població que aquest any tenien una gran sorpresa preparada i que, tot i la pandèmia, el dia 5 vindrien, com sempre, per fer la seva feina i saludar els nens i nenes de Vilobí, Salitja i Sant Dalmai.

I així ha estat, poc abans de les 16:00 hores, un missatger reial s'ha posat en contacte amb l'ajuntament per avisar que, en breu, ses Majestats arribarien per aire.

Ràpidament s'ha posat en marxa el dispositiu especial i minuts abans de les 17:00 hores els Reis han arribat en un avió privat d'Orient Airlines que ha aterrat a l'aeroport de Vilobí, on els esperaven el director de l'aeroport, Vicent Pallarès, l'alcaldessa, Cristina Mundet, i el regidor de Cultura, Vador Riumalló.

L'alcaldessa ha conversat una estona amb els tres Reis i els ha lliurat les claus màgiques que obren totes les llars del municipi.

Un cop carregats tots els regals -que han circulat per les cintes transportadores com fan normalment els equipatges-, Ses Majestats i els patges han pujat als taxis del municipi que els han traslladat fins al pavelló de Sant Dalmai on ja els esperaven els nens i nenes per saludar-los.

L'arribada dels tres Reis ha estat retransmesa per la recentment inaugurada SOM3 Ràdio, la ràdio municipal de Vilobí, Salitja i Sant Dalmai que s'ha convertit en televisió per un dia i així tota la població ha pogut veure les imatges de l'arribada dels ses Majestats pels diferents canals de comunicació del consistori i en directe des del poliesportiu.

L'ajuntament ha agraït als Reis d'Orient el seu 'regal' en aquest dia històric per al municipi, ja que ha estat la primera vegada que han arribat amb avió a Vilobí d'Onyar i a tota la província de Girona.

També han volgut donar les gràcies especialment a l'Aeroport Girona-Costa Brava per la seva col·laboració, sobretot tenint en compte el poc marge de temps que hi ha hagut des que s'ha rebut el missatge dels tres Reis d'Orient fins a la seva arribada.