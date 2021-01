Troben el cadàver d'una dona al jardí de casa seva a Lloret de Mar

Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes de la mort d'una dona el cadàver de la qual ha estat trobat aquesta matinada al jardí de casa seva per la Policia Local de Lloret de Mar.

Segons fonts de la investigació, la víctima és una dona de 44 anys i nacionalitat russa i, encara que inicialment no sembla que es tracti d'una mort criminal, els Mossos busquen el marit ja que la víctima el va acusar dilluns a la tarda d'haver-la agredit .

Segons les fonts, poc abans de les 21:00 hores d'aquest dilluns, la Policia Local de Lloret va trobar la dona caminant pel carrer en estat d'embriaguesa i amb un fort cop a l'ull esquerre.

Després d'acompanyar-la a les dependències policials, va explicar que el seu marit, de 62 anys i també de nacionalitat russa, l'havia agredit, però va rebutjar denunciar-lo ni rebre qualsevol tipus d'ajut i va marxar.

Més tard, cap a les 23:18 hores, va saltar l'alarma del seu domicili, a la Urbanització Comtat de Jaruco, i la Policia Local es va presentar al lloc, la van trobar al jardí i van establir que, pel que sembla, ella mateixa hauria fet saltar l'alarma per trobar-se encara sota els afectes de l'alcohol.

La dona va informar els policies que no podia entrar a casa perquè el seu marit no l'hi permetia i no tenia les claus, però els agents no van localitzar ningú a l'habitatge.

Segons fonts policials, els agents li van oferir ajuda però la dona no va voler abandonar el lloc, tot i ser una de les nits més fredes d'aquest hivern, amb temperatures d'uns 3º, i li van donar una manta per protegir-se de l'intens fred.

A causa de la situació de la dona, els agents van decidir fer rondes periòdiques pel lloc per comprovar l'estat de la dona i a les 02:44 hores la van trobar morta al jardí.

Immediatament van alertar la Unitat d'Investigació (UI) dels Mossos de Blanes, que s'ha fet càrrec del cas i la forense ha certificat la seva mort i ha constatat que presentava un cop a la part occipital del cap.

Malgrat aquest cop, que podria ser compatible amb una caiguda, els investigadors i la forense no han vist indicis de criminalitat.

Els investigadors estan a l'espera del que determini l'informe forense com a causa de la mort.

Paral·lelament, estan buscant el marit de la víctima pel cop que presentava la dona a la cara, com a presumpte autor d'un delicte de lesions en l'àmbit familiar.

A més esperen que aclareixi les circumstàncies que haurien envoltat la mort de la seva dona.