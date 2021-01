Un vehicle surt de la via i acaba bolcant a l'Eix, a l'altura d'Arbúcies

Un vehicle va sortir de la carretera C-25 (Eix Transversal) i va acabar bolcant ahir al matí, a l'altura d'Arbúcies. L'accident es va produir al punt quilomètric 203,5 en sentit Vic. Segons Trànsit, l'avís es va donar a les 10 i un minut del matí. Aleshores es va procedir a retirar el vehicle, que va quedar bolcat a la via. Amb tot, no hi va haver cap ferit arran de l'accident. El carril va estar tallat fins a dos quarts de 12 i va causar mig quilòmetre de retencions. A les 11.39 h del matí es va normalitzar l'afectació viària.