Un foc agrícola acaba afectant un magatzem a Blanes

Un total de nou dotacions de diferents cossos d'emergència i seguretat van haver d'intervenir la tarda d'aquest passat dimarts en l'extinció d'un incendi agrícola als afores de Blanes. Els fets van tenir lloc pels volts de les quatre de la tarda, quan la Policia Local de Blanes va començar a rebre diverses trucades que alertaven sobre un incendi que s'estava produint i indicaven que era al barri del Puig de la Dona, al nord de la població.

Immediatament van traslladar-s'hi dues patrulles de la Policia Local de Blanes i Protecció Civil, que van iniciar les primeres tasques d'extinció mentre paral·lelament ja s'havia donat avís als Bombers de la Generalitat. El cos d'emergències va assistir-hi amb cinc camions i el vehicle del sergent de comandament de l'operatiu, que va dirigir les tasques que fins llavors havien iniciat Policia Local i Protecció Civil de Blanes.

Tal com va explicar el propietari de la finca agrícola on es va produir el sinistre, l'origen va ser una crema de canyes i rostolls que estava fent i que va acabar descontrolant-se. Les flames es van estendre terreny amunt, cremant la part on hi ha uns hivernacles i un magatzem amb material divers, com ara menjar per al bestiar, palets, caixes de plàstic i una màquina retroexcavadora.

L'Ajuntament de Blanes va explicar que aquests dos darrers elements van provocar que el foc generés un espès fum negre que es va enlairar molt amunt, visible des de diferents punts del municipi, fins a témer que pogués acabar estenent-se molt més enllà, als terrenys del costat i als boscos que circumval·len Blanes. Malgrat l'aparatositat del foc, cap persona va resultar afectada.

Així, l'actuació dels cossos d'emergència va permetre tenir controlat l'incendi en poc més de mitja hora, i totalment extingit mitja hora més tard. Cap a dos quarts de sis de la tarda l'operatiu es va donar per acabat i es van retirar les sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i les dues patrulles de la Policia Local de Blanes i Protecció Civil de Blanes.

D'altra banda, els Bombers van extingir també dimarts al vespre l'incendi que va afectar un centre de jardineria de Lloret de Mar, situat al quilòmetre 7,5 de la carretera d'accés la Costa Brava. L'avís es va produir a un quart i cinc minuts de vuit del vespre. El foc, que havia començat en un canyissar de la zona, es va acabar escampant i va cremar una màquina retroexcavadora i una pila de caixes de plàstic al pati del centre. L'incendi va quedar totalment extingit en poc menys de mitja hora. Hi va treballar una dotació i tampoc es va registrar cap persona ferida.

Finalment, els Bombers també van treballar en l'intoxicació d'una dona i els seus dos fills per la inhalació de monòzid de carboni per la mala combustió d'un braser a Sant Andreu de Llavanderes, així com en un incendi d'un camió d'excombraries a Agramunt.