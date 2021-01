La neu talla l'Eix Transversal entre Vilobí d'Onyar i Espinelves

La neu ha obligat a tallar quatre carreteres aquest dissabte al matí i obliga a utilitzar cadenes en una quarantena de vies més, segons informa el Servei Català de Trànsit. Es tracta de l'Eix Transversal entre Espinelves i Vilobí d'Onyar; de la C-44 entre Tivissa i Vandellós i la TV-3022; i la C-12 entre Maials i Albatàrrec.

A la xarxa viària catalana hi ha una vuitantena de trams afectats, dels quals 5 vies tallades. Per demarcacions, a Lleida, seguit de Tarragona, és on hi ha més incidències, si bé la principal carretera tallada continua sent l'Eix Transversal, a Girona, entre Espinelves i Vilobí d'Onyar.

De fet, la demarcació més afectada és la de Lleida, amb més de 30 vies on és necessari l'ús de cadenes, entre les quals destaquen diversos trams de l'N-260, l'N-230 entre Lleia i Alfarràs, la C-53 entre Tàrrega i Balaguer, la C-26 entre Alfarràs i Balaguer, la C-28 entre Vaquèira i Esterri d'Àneu i C-13 entre Llavorsí i Esterri. També calen cadenes de la C-55 entre Solsona i Cardona.

A la demarcació de Tarragona, cal portar equipaments en sis carreteres, entre les quals destaquen l'n-240 entre Vimbodí i Lleida i la C-12 entre Amposta i Vilanova de Meià.