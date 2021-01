Els Mossos sancionen 7 turismes al parc del Montseny per incomplir el confinament

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat aquest diumenge en roda de premsa que s'han denunciat conductors que en les últimes hores han incomplert el confinament municipal. Concretament, ha explicat que s'han sancionat 7 turismes al parc del Montseny i 15 més a Montserrat i ha recordat que, a banda d'incomplir les restriccions per lluitar contra la covid-10, també han "posat en risc" la integritat física dels serveis d'emergència.

D'altra banda, durant aquest diumenge hi ha hagut 5 accidents per sortides de via i el cas de quatre vehicles a Prades (Baix Camp) que han estat més de mitja hora bloquejant l'entrada de màquines llevaneu també per una sortida de via.



1.600 camions esperant passar a França

A primera hora de la tarda s'ha aixecat la restricció de vehicles de més de 7,5 tones a l'A-2, AP-2, AP-7 i C-25 per anar normalitzant la mobilitat del transport de mercaderies. Una mesura que s'allargarà fins a les sis del matí d'aquest dilluns. A la resta de vies, però, la restricció continua vigent.

Sàmper també ha informat que s'ha permès la sortida cap a França dels transports de mercaderies peribles (que poden caducar, bàsicament alimentació) i que estan exempts de la restricció vigent de no passar la frontera fins a les 22 h. Si les condicions ho permeten com fins ara, preveuen que a partir d'aquella hora es puguin buidar els dos pàrquins del polígon de Vilamalla i la Jonquera on hi ha uns 1.600 camions esperant la sortida progressiva iniciada pels volts de les tres.

D'altra banda, també s'ha confirmat que actualment no hi ha cap municipi incomunicat a tot Catalunya si bé continuen havent-hi més de 100 trams de vies afectades per la neu, sobretot a Lleida i Tarragona. D'aquest total, 20 són vies tallades en diferents punts del territori.