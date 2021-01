Lloret obre un procés participatiu per abordar la mobilitat al Passeig Marítim

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha obert un procés de participació ciutadana per millorar la mobilitat del Passeig Marítim. La iniciativa neix arran de la bona acceptació que va tenir el tancament al trànsit rodat, que es va posar en marxa com a prova pilot per facilitar franges horàries en el marc de l'estat d'alarma i que es va allargar fins al setembre. Fins al 17 de febrer, els ciutadans poden fer arribar les seves propostes a través de la bústia habilitada al web municipal. A més, es faran sessions de treball específiques pels veïns, gremis i sectors econòmics. La primera es farà amb el de transports, el 14 de gener.

L'alcalde del municipi, Jaume Dulsat, diu que la crisi sanitària ha obligat a "replantejar" moltes coses. Entre elles, remarca, "la mobilitat, que és un tema prioritari".

El regidor de Mobilitat, Cristian Fernàndez, diu que les propostes hauran d'estar "alineades" amb les línies estratègiques del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS 2020-2025), amb objectius com "la reducció d'emissions i la priorització de modes de transport més sostenibles". També caldrà tenir en compte, però, "les restriccions econòmiques pròpies del context actual i dels pressupostos municipals del 2021".

Després del procés de recepció de propostes, s'obrirà un període de validació i informació. La previsió és que del 8 al 14 de març, els ciutadans de més de 16 anys puguin exercir el seu dret a vot.