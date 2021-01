Alcaldes de la Selva demanen ajuda a l'Estat per les ocupacions il·legals

El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, i diversos alcaldes afectats es van reunir ahir amb assessors del gabinet del secretari d'Estat de Justícia per abordar la problemàtica de les ocupacions delinqüencials que pateixen. Després de la reunió, Balliu va explicar que la trobada telemàtica va durar dues hores i que els van exposar la situació que viuen poblacions com Maçanet de la Selva, Riells i Viabrea, Vidreres, Sils o Caldes de Malavella. Segons el president del Consell, els assessors es van comprometre a elaborar un informe que remetran al ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, i que servirà també per «si s'ha de modificar la llei».

Els alcaldes denuncien que cada cop hi ha més casos d'aquest tipus d'ocupacions en urbanitzacions vinculades al cultiu de marihuana i que provoquen problemes de convivència i de seguretat. Denuncien que els ocupes estudien els llocs on aniran i que s'instal·len en punts ben comunicats, sovint urbanitzacions, perquè és més difícil detectar-los. Un cop allà provoquen problemes de seguretat i convivència. També d'altres relacionats amb el cultiu de marihuana, com són els talls de llum. Els alcaldes diuen, a més, que la impunitat que hi ha a Espanya provoca un efecte «crida» perquè «a la majoria de països està molt castigat».

En alguns casos no només una casa sinó dues o tres. «A vegades de bancs o segones residències», explicava ahir Salvador Balliu. El president del Consell va dir que, en els casos en què les propietats han acabat en mans de fons voltor, es fa molt difícil contactar-hi i que els ocupes saben que la Justícia és «lenta».

Molts municipis han incorporat efectius policials i han instal·lat càmeres de seguretat però se senten indefensos. «Per a alguns suposen uns 400.000 euros més l'any», va afirmar.

Segons Balliu, els assessors van admetre que desconeixien aquesta situació i que es van compromere a elaborar un informe, que faran arribar al ministre de Justícia, uan Carlos Campo, i «per veure si s'ha de modificar la llei i la Constitució».