Hostalric aprova un pressupost de 5,3 milions

L'Ajuntament d'Hostalric va donar llum verda ahir al nou pressupost municipal per al 2021 amb els vots a favor de l'equip del govern i l'abstenció de JxCat-Junts. Els comptes actuals ascendeixen fins als 5.298.108,35 €. Glòria Joaquim, regidora d'Hisenda, avança que tot i la crisi social i econòmica del moment, continuaran treballant «per reduir la despesa tal com ens marca el Pla Econòmic Financer al mateix temps que donem resposta a totes les necessitats i demandes que sorgeixin entre la nostra població». En la mateixa línia, Nil Papiol, alcalde d'Hostalric, afegeix que «el pressupost de 2021 s'estructura en cinc grans eixos que nodrirem amb nous recursos que ens permetin seguir promocionant el creixement del nostre municipi i atendre les noves realitats que ens ha generat la covid-19». Aquests cinc eixos són el de transició energètica i recollida selectiva, on es continuarà amb la renovació de l'enllumenat exterior i la posada en marxa de la nova deixalleria i el model de recollida de residus porta a porta; el de promoció econòmica i treball, mitjançant el qual s'incrementarà fins a 10.000 € la partida per impulsar el comerç de proximitat; el de cultura, tradicions i fires, on augmentarà la partida fins a 150.000 €; el d'acció social, amb un increment de 35.000 € destinats a suport assistencial i atencions per a famílies en situació de vulnerabilitat.