Més d'un miler de persones visiten l'exposició de Diorames de Lloret

1.068 persones, tot i la pandèmia, han visitat l'exposició de diorames que durant les festes de Nadal ha estat oberta al públic al local de l'Erol de Lloret de Mar. El regidor de Cultura i Festes, Cristian Fernández, va mostrar-se satisfet per la resposta dels lloretencs, que tot i les restriccions per la covid-19 s'han acostat a l'Erol aquests dies per veure els diorames que s'hi exposaven. El regidor va dir que ha calgut controlar molt bé l'entrada a l'exposició per no superar el màxim de l'aforament.