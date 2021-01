El Museu del Suro de Palafrugell rep el distintiu d'accessibilitat

El Museu del Suro va rebre el passat mes de setembre el distintiu del Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà, que atorga el Consell Comarcal del Baix Empordà. El Museu del Suro va rebre aquest diploma i els distintius d'usuaris de cadira de rodes, mobilitat reduïda i necessitats especials per a famílies, com a reconeixement a l'experiència inclusiva que ofereix i pel seu esforç i treball continu per donar un millor servei.

L'objectiu principal del pla és posar en valor la comarca com a destinació turística accessible i generar un nou valor diferencial i qualitatiu en la competitivitat turística que ofereix el Baix Empordà. Durant l'acte d'entrega dels distintius es van premiar empreses i serveis turístics que promouen un turisme inclusiu i es va presentar una nova publicació: Turisme per a tothom al Baix Empordà, que recull les empreses i serveis turístics de la comarca que han superat la visita de validació de l'accessibilitat per una empresa especialitzada.