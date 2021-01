El dofí trobat a Blanes, clau en un estudi del fons marí

L'observatori marí OBSEA de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha enfonsat el dofí trobat mort fa uns dies a Blanes per estudiar els efectes en l'ecosistema marí. L'experiment es duu a terme a Vilanova i la Geltrú (Garraf), just davant d'una càmera d'observació subaquàtica que ha de permetre analitzar l'impacte de la presència del cadàver sobre els ecosistemes bentònics i les comunitats de peixos de la zona. L'experiment el duu a terme l'UPC conjuntament amb l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que es va encarregar d'analitzar les causes de la mort del cetaci a les instal·lacions del Centre de Recerca de Sanitat Animal (CReSA), a Cerdanyola del Vallès.

Un veí de Blanes va localitzar el cos del dofí a tocar de la sorra a la platja de s'Abanell. Després de fer-li una necròpsia, es va traslladar a l'observatori submarí OBSEA, on els investigadors van optar per fondejar-lo davant la càmera de videovigilància submarina per analitzar l'impacte que pot tenir la seva presència.

La informació que s'obtingui es complementarà amb dades de la temperatura i la salinitat de l'aigua, així com de la velocitat i direcció dels corrents en aquest punt. Aquestes i altres variables ajudaran a interpretar els processos ambientals associats a la descomposició del cadàver. Aquest tipus d'experiments encara no s'havien dut a terme en aigües mediterrànies. Per aquest motiu, es desconeixen els principals actors implicats en la descomposició de cadàvers de mamífers marins al Mediterrani, entre els quals es troben des de bacteris fins a cefalòpodes o depredadors com els taurons.