La Policia de Blanes deté dos homes vinculats amb un «narcoassalt» a Tordera

Un control de la Policia de Blanes en una via principal. aj.blanes

La Policia de Blanes ha detingut dos homes per presumptament agredir-ne un altre per venjança. Tots ells estarien vinculats amb un narcoassalt que es va produir el dimarts en un habitatge de Tordera (Maresme). Segons els investigadors, els implicats dels fets són dos grups que estarien enfrontats per temes relacionats amb el tràfic de drogues.

Els detinguts són dos homes de nacionalitat dominicana i la víctima, marroquina. La víctima va ser atesa pel SEM després dels fets i traslladat a un centre hospitalari però la seva vida no corre perill.

La baralla es va produir aquest dimarts a la tarda a Blanes. La grua de la Policia Local estava circulant per la zona de la carretera de Tordera i a l'altura de la Ca la Guidó es va trobar amb una baralla. Veient la situació amb la qual es va trobar, fins al lloc s'hi van desplaçar més efectius de la policia. Els agents van detenir els dos presumptes agressors i es va atendre el ferit, a qui van identificar.

El ferit presentava diverses ferides que els agressors li van perpetrar presumptament amb una defensa extensible. La víctima va ser traslladada a l'hospital. Mentre que els dos arrestats, de matinada, van passar a disposició dels Mossos d'Esquadra que estan a càrrec de la investigació sobre el narcoassalt de Tordera, que són els de la comissaria d'Arenys de Mar (Maresme).

Els tres individus implicats estan relacionats presumptament amb els fets de Tordera, que es remunten a la matinada del dia 12, quan un grup d'invidus amb violència i intimidació van atacar una casa per un tema de drogues. La Policia Local de Tordera va poder arrestar un dels assaltants però la resta es van escapolir. Arran dels fets, els Mossos van obrir una investigació i se sospita que el ferit de Blanes va participar en el narcoassalt. En paral·lel, les víctimes d'aquest robatori a Tordera, que són dominicans, estarien relacionats amb els presumptes agressors i amb fets anteriors que s'han produït a Blanes vinculats amb el tràfic de drogues. Tot això porta a pensar als investigadors que ?formarien part de dos grups enfrontats i que volen tenir el control del mercat dels estupefaents a la zona. Tot això està sota investigació.

Es dona el cas que el mes d'octubre, a Blanes, es va produir també un apunyalament en estranyes circumstàncies. Concretament, una baralla entre dos homes va acabar amb un ferit de gravetat per una ganivetada. La Policia Local va detenir l'agressor després d'una persecució i va poder recuperar l'arma utilitzada. Es dona el cas que el presumpte agressor és el germà d'un dels inquilins de la casa assaltada la matinada del dia 12 a Tordera; un ciutadà dominicà de 41 anys i veí de Blanes. Aquests fets van passar a l'octubre, però a finals de desembre va haver-hi dos apunyalaments més al barri de la Plantera de Blanes, encara per resoldre.