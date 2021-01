Els Bombers rescaten quatre persones en l'incendi d'una casa d'Amer

Els Bombers han rescatat aquesta matinada quatre persones per un incendi a casa seva.

Els fets s'han produït quan passaven quatre minuts de les tres de la matinada i s'han activat cinc dotacions.

El foc ha començat a l'entrada de la casa on hi havia caixes de queviures. La casa està formada per tres plantes i el fum generat per les flames ha pujat per la caixa de l'escala.

Arran d'aquesta situació, els Bombers han rescatat els quatre veïns que viuen a l'habitatge.

Dues de les persones que havien inhalat una mica de fum, s'han evacuat a l'hospital Santa Caterina de Salt per part del SEM.

A banda, a lloc també hi han treballat els Mossos d'Esquadra.