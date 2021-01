Rescaten quatre persones en un foc en una casa d'Amer

Els Bombers van rescatar ahir de matinada quatre persones per un incendi a casa seva. Els fets es van produir quan passaven quatre minuts de les tres de la matinada i es van activar cinc dotacions.

El foc va començar a l'entrada de la casa, concretament en un quadre elèctric i es va escampar per unes caixes de queviures que hi havia a la zona. La casa està formada per tres plantes i el fum generat per les flames va escampar-se per la caixa de l'escala.

Els veïns, quan els Bombers van arribar, estaven refugiats al balcó però finalment, segons fonts del cos, se'ls va poder treure per l'escala. Amb tot, però, dues de les persones que hi havia a l'immoble van inhalar fum i com que eren d'edat avançada, els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els va evacuar de forma preventiva amb ambulància a l'hospital Santa Caterina de Salt. Fins al lloc també s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra.