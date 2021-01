El sotsinspector César Martínez és el nou cap de la Policia de Lloret

El sotsinspector César Martínez s'ha convertit en el nou cap de la Policia Local de Lloret de Mar. Es tracta d'una persona de la casa i que substitueix l'inspector Joaquim Martín, que ha deixat el càrrec -per una comissió de serveis de dos anys- per comandar la Policia Local de Sant Cugat del Vallès.

L'Ajuntament de Lloret de Mar va realitzar ahir l'acte oficial de presentació i el nou cap de la Policia va assegurar que està il·lusionat amb la nova responsabilitat i va assegurar que aposta per una línia continuista. Des de feia dos anys, Martínez tenia la funció de sotscap del cos de seguretat i estava al capdavant de l'àrea operativa. Té 55 anys i abans d'aterrar a Lloret de Mar -l'abril de 2009- havia fet de sergent a la Policia Local de Granollers.

El regidor de seguretat de Lloret, Jordi Sais, va explicar durant l'acte de presentació que s'havia decidit escollir una persona de l'actual cos com a cap perquè ja tenien la persona «adequada» perquè «gaudeix d'un gran respecte dins de la plantilla i que té un gran coneixement de la realitat social de Lloret de Mar».

César Martínez té el repte de comandar una policia que compta amb un centenar d'efectius i que segons va definir, el seu company i també sotsinspector Jordi Betran «és la persona idònia pel relleu, està molt ben preparat i té un compromís amb el servei integral des de punt de vista de la seguretat és immillorable», també en va lloar la seva tasca com a sotscap en l'àrea operativa que l'ha mantingut fins ara fora dels focus i el va definir com a una persona de passar «desapercebuda» però que actua amb «fermesa per fe complir les nostres funcions».

El nou cap de la Policia Local de Lloret va assegurar que agafa el relleu amb moltes ganes i que continuarà « treballant en la línia que hem fet fins ara, un projecte d'èxit que té la seva principal força en cada el compromís dels agents del cos». També va manifestar que buscarà que el «prestigi» que té aquest cos policial -que és un referent a les comarques de Girona i a Catalunya- vagi a l'alça i continuar essent un dels serveis «més ben valorats» del municipi.

Durant el seu discurs, César Martínez va lloar els efectius que té el cos i els comandaments -sotsinspector, sergents i caporals- amb qui compta per tirar endavant la tasca del dia a dia. Però, també va recordar la importància d'altres efectius com els de la grua, el personal administratiu, entre altres. Aquests últims s'han convertit també en peça clau els darrers anys per la Policia Local, ja que l'inspector sortint, Joaquim Martín ha implementat un model que aposta per la policia administrativa i un paper transversal de la policia, que té contacte amb altres àmbits del consistori.

I és aquest projecte el que ha fet que l'Ajuntament de Sant Cugat hagi «fitxat» el fins ara cap de la Policia de Lloret, que des d'ahir ja exerceix del seu càrrec al Vallès. El que farà a partir d'ara és implantar el seu model en aquest municipi. Un estil que és el que ha deixat emprempta a Lloret. L'excap ahir també va ser present a l'acte de presentació del seu company com a nou líder de la Policia Local i va explicar que se n'anava amb ganes d'aplicar el seu model i que era un nou repte. També va valorar la tasca de César Martínez i va desitjar-li molts encerts.

L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, va tancar l'acte de presentació i va destacar el paper del cos de seguretat del municipi, que al seu parer és «una Policia Local valorada arreu de Catalunya i altament especialitzada, basada en la policia de proximitat, i amb divisions com la Policia administrativa, Unitat Canina, la BTT, amb capacitat d'avançar-se i actualitzada amb implementació d'eines tecnològiques».