Tossa adapta el «Vot del Poble» a la situació de la pandèmia

Enguany el Pare Pelegrí anirà acompanyat per només cinc persones en el seu pelegrinatge fins a la capella de Sant Sebastià de Santa Coloma de Farners. Normalment aquesta figura va acompanyada per un gran nombre de pelegrins i pelegrines, però, enguany, atenent a la situació epidemiològica i a les restriccions establertes per la covid-19, es preveu que únicament siguin cinc el que l'acompanyin en el compliment del «Vot del Poble». Es tracta d'una tradició de cada 20 de gener com a promesa al sant per haver erradicat la pesta fa més de 500 anys.

Tampoc es faran les tradicionals processons de sortida i arribada, actes que congreguen molts participants i públic. La prohibició de fer reunions de més de 6 persones impedeix, també, la congregació de públic a la Capella del Socors durant el protocol de certificació del compliment del Vot. La cançó dels pelegrins, que tradicionalment es canta col·lectivament sonarà enguany gravada. La resta d'actes vinculats a aquesta tradició religiosa també s'han vist afectats per la pandèmia. S'han restringit els aforaments als actes de culte celebrats aquests dies en honor de Sant Sebastià i a l'entrada es realitza un control de temperatura, mascareta i desinfecció de mans. TV Tossa oferirà en directe bona part dels actes per tal que, malgrat que no s'hi pugui assistir, el ciutadà pugui fer el seguiment a través de la televisió local.