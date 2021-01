Blanes posa 125 denúncies en set mesos per entrar al delta de la Tordera

La Policia Local de Blanes ha imposat 125 denúncies en set mesos per entrar a la zona protegida del delta de la Tordera. Aquesta zona es va delimitar el passat mes de maig per tal de preservar la fauna i la flora de l'espai, però han estat molts qui s'han saltat aquesta prohibició. Per això, el cos ha estat especialment atent arran de l'increment de casos. Tot plegat ha provocat que els serveis municipals hagin hagut de reposar una trentena de vegades les tanques que impedeixen el pas. Malgrat les 125 denúncies, els veïns han alertat la policia fins a 194 vegades, si bé no s'ha pogut sancionar en totes elles per diversos motius. El desembre passat els ajuntaments de Blanes i Malgrat de Mar van avalar un conveni de col·laboració, que té com a principal objectiu desenvolupar les actuacions tècniques i administratives que avalin poder obtenir la Reserva Natural del Delta de la Tordera. L'espai està inclòs en l'Inventari de Zones Humides de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge com a «zones humides de la conca de la Tordera-Desembocadura del riu Tordera».