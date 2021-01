Blanes no ha rebut cap ajut dels 1'6 M€ en reparacions pel Gloria

L'Ajuntament de Blanes ha donat a conèixer que encara no té tancades totes les despeses de reparacions causades pel temporal Gloria de fa un any. Tot i això, s'han invertit 1,6 milions en reparacions de les quals encara no han rebut cap ajuda . L'Estat i Adif es van fer càrrec de la reconstrucció de dos ponts que han costat 18 milions d'euros.

Un any després, algunes de les destrosses encara s'estan acabant d'arranjar.

Les més importants van ser dos ponts que connecten Blanes amb Malgrat de Mar, tant per carretera com per tren, i també va afectar un tram del dic de recer exterior del Port Pesquer.

De tots tres equipaments, els dos nous ponts ja estan en marxa des de finals de l'any passat, i tan sols manquen els treballs de reparació i reforç al port, han informat.

De fet aquestes obres van ser les primeres que es van posar immediatament en marxa, quan encara estava afectant el temporal, i la previsió és que estiguin enllestides entre finals de febrer i principis de març.

Generalitat i ADIF-Ministeri s'han fet càrrec de les reparacions d'aquestes tres grans infraestructures, a les quals cal sumar d'altres destrosses en equipaments que també són de competència supramunicipal, com per exemple les canonades de conducció de la Planta Dessaladora de Blanes. Aquesta substitució i millora també està enllestida a hores d'ara.

En total, s'han esmerçat uns 18 M€ per a la reparació d'aquests grans equipaments i, sumats els costos afrontats a àmbit municipal, la xifra volta els 20 M€. La major part correspon a la reconstrucció dels dos ponts, i també les noves estructures han incorporat millores tècniques de seguretat, com ara que s'han alineat els pilars dels dos ponts per disminuir la resistència de la Tordera que transcorre per sota.

Però l'Ajuntament de Blanes ha volgut informar que no ha rebut cap ajut dels 1'6 M€ en actuacions

La major part corresponen a infraestructures i conduccions d'aigua potable municipals.

També es van haver diverses tasques de neteja i reparacions de la façana marítima, així com al voltant del riu que va experimentar l'espectacular crescuda que va originar el col·lapse dels dos ponts. Les actuacions es van afrontar amb mitjans propis: a banda de Policia Local i Protecció Civil, van intervenir els efectius dels Serveis Municipals –les brigades-, l'empresa 'Aigües de Blanes' i NORA, del servei de neteja i recollida d'escombraries participada pel consistori.

Més enllà de les conseqüències que va tenir a nivell d'infraestructures, social i econòmic el Temporal Glòria –sobretot pel prejudici causat als viatgers que han estat prop d'un any sense servei ferroviari- l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, destaca la col·laboració ciutadana.



Col·laboració ciutadana

"Jo de tot aquell episodi, a banda de les conseqüències que hem hagut de patir a nivell d'infraestructures, el què més recordo és el comportament exemplar que va tenir la ciutadania, la col·laboració i la paciència que ens va demostrar", diu l'alcalde.

En aquest sentit remarca que "se'm farà difícil d'oblidar com alcalde una nit en especial: quan juntament amb la Policia Local i Protecció Civil estàvem amatents a la crescuda de la Tordera i la possibilitat d'inundacions vam demanar a la gent que es quedés a casa per la seva seguretat i ho van fer. Lamentablement, poc temps després ja ens hem acostumat a això d'haver-nos de confinar, però llavors era una petició del tot inaudita".

En aquest sentit, l'alcalde de Blanes també posa al costat bo de la balança que no es van haver de lamentar danys personals malgrat l'espectacularitat d'una tempesta com mai s'havia viscut aquí.

El Gabinet de Crisi que va treballar pràcticament les 24 hores del dia poc es podia imaginar que aquella extraordinària situació es veuria abastament superada tot just dos mesos més tard pel coronavirus que, per contra, sí que ha comportat la pèrdua de vides humanes i seqüeles que seran molt difícils de superar.