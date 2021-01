L'alcalde de Blanes imita les seves filles a Tik Tok

Si hi ha una xarxa social que triomfa entre els joves és Tik Tok. Els polítics no la tenen gaire per mà, però hi van fent aparicions. L'últim, l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa (ERC). En aquest cas, han estat les seves filles qui l'han gravat i han compartit les imatges a la popular xarxa. Concretament, el graven en un moment en què Canosa imita les seves filles en to de broma.





Si us plau, no vull passar més vergonya per ser catalana. Estic farta. pic.twitter.com/3EtHYDkPHB — marta (@mroblir) January 13, 2021

L'alcalde de la tercera ciutat més poblada de Girona no és el primer polític d'ERC que es fa popular a Tik Tok. Fa pocs dies, el president del Parlament, Roger Torrent, ens revelava que li passava pel cap en un vídeo compartit en aquesta xarxa social i que va rebre alguns elogis, però també força crítiques.