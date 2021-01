Tossa de Mar aprovarà una moció per frenar l'ampliació de la C-32 entre Blanes i Lloret

.- L'Ajuntament de Tossa de Mar (Selva) aprovarà aquest dimarts en el plenari municipal una moció de rebuig a l'ampliació de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar (Selva). Ho fa per diversos motius, però el regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Ramon Gascons, ha apuntat que l'impacte ambiental que suposaria és un dels principals esculls a l'hora de tirar endavant aquesta nova infraestructura. Gascons ha recordat que el passat mes de maig, el Govern va declarar l'emergència climàtica i per això, la nova carretera "va en direcció contrària" al que es va aprovar al maig. A més, també ha lamentat que l'ampliació de la carretera fins a Lloret de Mar provocaria "un cul d'ampolla" que podria afectar a Tossa.

El govern municipal de Tossa de Mar (Selva) es pronunciarà aquest dimarts en contra de la construcció de l'ampliació de la C-32 que vol construir la Generalitat entre Blanes i Lloret de Mar. Ho farà aprovant una moció en el plenari i previsiblement s'aprovarà, si no hi ha canvis d'última hora.

El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient de Tossa de Mar, Ramon Gascons, ha instat a la Generalitat a buscar alternatives per millorar els problemes de mobilitat entre Blanes i Lloret de Mar que no impliqui la construcció d'una infraestructura com la C-32. De fet, el regidor ha recordat que el passat maig el Govern va declarar l'emergència climàtica a Catalunya. Per això creu que aquest projecte d'ampliació "va en direcció contrària" al que es va aprovar al maig.

De fet, Gascons ha apuntat que la nova carretera implica "la construcció de tres carrils, túnels i grans moviments de terra" en "un territori tan sensible i bonic com la Costa Brava sud". A més, el titular d'Urbanisme i Medi Ambient de Tossa ha recordat l'elevat cost que representarien les obres, que superarien els 65 milions d'euros.

Per altra banda, Ramon Gascons també tem que l'ampliació de la carretera fins a Lloret de Mar generi "un cul d'ampolla", que ja hi ha actualment a Blanes. A Lloret de Mar, però, es projecten diverses rotondes a la carretera que l'uneix amb Vidreres (Selva) per millorar-ne la seguretat.

Això podria provocar que per evitar els problemes de mobilitat "el proper pas sigui saltar en direcció a Tossa" i allargar l'autopista uns quilòmetres més. Segons el regidor, això suposaria "una sentència pel territori", ja que comportaria un gran impacte ambiental a la zona.

Tossa s'uneix a Blanes en el rebuig de la C-32

Amb la votació d'aquesta moció, l'Ajuntament de Tossa de Mar se suma al de Blanes que ja va mostrar-se en contra de l'ampliació d'aquesta carretera. En aquest cas, el consistori blanenc va fer una declaració institucional en contra de les obres de construcció d'aquesta carretera projectada pel Departament de Territori i Sostenibilitat el juliol de 2019. L'alcalde, Àngel Canosa, va recordar que en una consulta popular feta el 2016, la població blanenca va rebutjar la construcció d'aquesta carretera.

Qui sí que s'hi ha posicionat clarament a favor és Lloret de Mar. El seu alcalde, Jaume Dulsat, considera que l'ampliació de l'autopista suposaria una nova entrada per als turistes del municipi i una descongestió de les actuals vies que connecten Lloret de Mar.