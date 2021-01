Tossa de Mar reordena els habitatges d'ús turístic i en limita la distribució

L'Ajuntament de Tossa de Mar aprovarà la modificació del Pla Especial Urbanístic per a la Regulació dels Habitatges d'Ús Turístic (HUTs), on en permet la construcció de 231 nous en determinades zones del municipi. L'objectiu del consistori és reordenar aquests habitatges i concretar les condicions per habitar-ne de nous.

Segons el consistori, Tossa compta actualment amb 1.291 HUTs -habitatges ja moblats i dotats per a la seva ocupació immediata, llogats per estades que no superen els 31 dies-, amb una capacitat per a 7.000 persones. Ara, amb l'aprovació de la modificació del pla es permetran que aquests habitatges augmentin fins a 1.522. Segons el cadastre de 2020, a Tossa de Mar hi ha 7.262 habitatges totals i amb el nou pla urbanístic fins a un 20,9% d'aquests podrien ser HUTs.

Tot i això, la ubicació de nous habitatges turístics no podrà ser escollida lliurement, ja que, segons afirma el consistori «la seva distribució no és homogènia en el territori i la majoria s'acumulen en les zones properes a la costa, a la meitat sud-oest del terme i al nucli antic». Per això el nou pla estableix zones de regulació i en concreta les limitacions, amb l'objectiu de poder seguir oferint demanda d'aquest tipus d'activitat, però mantenint l'equilibri amb la garantia «d'una vila sostenible», ja que segons afirma el regidor d'Urbanisme del municipi, Ramon Gascons, «la càrrega del territori no pot suportar un Pla Especial d'habitatges d'ús turístic i llar compartida il·limitat».

Per exemple, la primera zona establerta, que conté el nucli del carrer Víctor Català, els entorns de la carretera de Llagostera, l'entorn de les muralles i carrers Codolar, Roqueta, Sant Telm i Socors, no permetran nous HUTs i només podran mantenir-se els 114 que ja hi ha habilitats, ja que és una zona on es concentra molt la primera residència. D'altra banda, a la segona zona -eixample, veïnat nou o Vila Vella- es podran habilitar un màxim de 21 habitatges d'ús turístic nous; a la tercera zona -carrers d'es Cars i Miramar, l'àmbit de creixement de l'altre costat de la riera, la zona entre la carretera a Lloret i la de Sant Feliu i les urbanitzacions de Pola-Giverola i Salionç- se'n podran habilitar 173 de nous, i per últim a la quarta zona, que fa referència a espais com Sant Eloi, Llorell, Llevadó, MarTossa o Canyelles -termes urbanes que ja han nascut amb una certa vocació de segona residència vinculada al turisme- es podran habilitar un màxim de 37 habitatges turístics nous. Per acabar, l'Ajuntament també posiciona una cinquena zona on no hi preveu l'adaptació de cap HUT més. Es tracta dels àmbits com Can Roure o Sant Grau, on només s'admet l'ús d'HUT en les edificacions incloses en el Pla Especial del Catàleg i Cases Rurals vigent.

La modificació del Pla Urbanístic per a la Regulació dels Habitatges d'Ús Turístic de l'Ajuntament de Tossa, que va ser encarregat a l'empresa Teseu, també serveix per adaptar-se al nou decret de Turisme de la Generalitat que regula en una única disposició els establiments d'allotjament turístic i els habitatges d'ús turístic i afegeix el nou concepte de «llar compartida». L'aprovació de l'anterior pla va ser l'any 2016.

El regidor d'Urbanisme, Ramon Gascons, explica que «venim d'un Pla Especial que no tenia cap classe de limitació, a excepció de petites zones d'habitatge protegit, calia una regulació i crear ordenances municipals per equilibrar la població, tal com estan fent la majoria de municipis turístics de Catalunya». El consistori no entregarà noves llicències fins que aquesta modificació no sigui aprovada definitivament.