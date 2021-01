Blanes no ha recuperat els 1,6 milions que va destinar als danys del «Gloria»

L'Ajuntament de Blanes encara no ha rebut cap ajuda dels 1,6 milions d'euros que va destinar a reparar les destrosses del temporal Gloria, ara fa un any. La major part de la despesa va servir per restablir el subministrament d'aigua potable al municipi i també recuperar la mobilitat. Són intervencions d'urgència que el consistori va afrontar, però que encara no ha rebut cap de les ajudes promeses per les administracions. En paral·lel, la Generalitat i Adif ja han invertit uns 18 milions en la reparació de les destrosses del temporal. Mentre que l'empresa pública ferroviària ha reconstruït el pont entre Blanes i Malgrat de Mar, Territori i Sostenibilitat ha edificat un nou pont sobre la Tordera i està reparant el port.

Aquest dijous, 21 de gener, farà un any del temporal Gloria va arrasar la demarcació de Girona, que va provocar un gran nombre de destrosses. Un dels municipis més afectats és Blanes, on l'Ajuntament calcula que les reparacions de totes les destrosses ronden els 20 milions d'euros.

Aigua potable

De tots aquests diners, 1,6 milions van sortir de les arques municipals. Segons l'Ajuntament de Blanes, després del temporal es va haver de reparar immediatament les canonades d'aigua potable per garantir el subministrament a la població i també reparar diverses infraestructures afectades.

El consistori també va actuar en la neteja i reparació de la façana marítima, reposant part de la sorra que el mar havia arrossegat fins al passeig marítim, eliminant les restes vegetals que hi havia a les platges i instal·lant dutxes i altres serveis bàsics. Per part de l'Ajuntament de Blanes també es va retirar tota la brutícia que s'havia acumular al voltant del riu Tordera, després de l'augment de cabal que es va originar arran de les pluges.

Ara l'Ajuntament de Blanes es queixa perquè, dels 1,6 milions d'euros de despesa municipal que van representar aquestes actuacions, encara no ha rebut cap ajuda per part de les altres administracions.

Pel que fa als 18 milions restants, provenen de la Generalitat i Adif en la reparació d'altres infraestructures afectades durant el temporal. Principalment es tracta dels dos ponts sobre la Tordera que van col·lapsar per culpa de l'augment de cabal del riu.

Millores al port

Adif estrenava el passat mes de desembre el nou pont que recuperava la connexió ferroviària entre Blanes i Malgrat de Mar, mentre que unes setmanes abans la Generalitat també posava en funcionament el pont per a cotxes entre els dos municipis. Ara, des de Ports de la Generalitat també s'estan enllestint les obres de reparació del dic del Port, que va ensorrar-se. Els treballs compten amb un pressupost de 2,4 milions d'euros i un termini d'execució de nou mesos. Com que van començar l'estiu passat, la previsió és que les obres finalitzin a finals del mes de febrer.

A partir d'aquí, Ports de la Generalitat ha anunciat que vol fer tot un «rentat de cara» a la zona portuària blanenca, on, durant aquest any, té previst invertir uns 300.000 euros. El projecte preveu ampliar les voreres i enjardinar la zona que va des de l'entrada del port fins a l'aparcament i el vial que condueix fins al passeig marítim.