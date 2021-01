El Pare Pelegrí compleix el vot del poble tot i les restriccions

El pelegrinatge més atípic en 500 anys. El Pare Pelegrí ha complert el vot un any més, sota unes circumstàncies difícils per partida doble que no han fet recular els sis pelegrins fins a Santa Coloma de Farners. El camí fins l'ermita de Sant Sebastià s'ha fet amb distàncies de seguretat i amb les mascaretes posades. I la promesa s'ha complert tot i la desautorització del Procicat de trencar el confinament municipal.

D´una pesta negra mortífera a una altra pandèmia desastrosa, amb cinc-cents anys de distància però amb un mateix objectiu: complir el vot del poble. Amb aquesta meta, que fa més de 500 anys que s'ha complert «tant si plou com si neva», el Pare Pelegrí va iniciar ahir el camí d'un pelegrinatge de 40 quilòmetres cap a l'ermita de Sant Sebastià de Santa Coloma de Farners.

Enguany la tradició també s'ha acomplert, però d'una manera excepcional viscuda poques vegades abans: només l'acompanyaven cinc escollits. La dura tasca s'ha encomanat a Jaume Gotarra Baltrons, de 54 anys, pare de dos fills i funcionari. Cap d'ells va anar descalç, però tots caminaven a prou distància uns dels altres i amb mascaretes posades. Entre els escollits hi havia un fill i un germà. Els acompanyava el síndic, l'autoritat de l'Ajuntament que el representa.

En l'arribada a Terra Negra, límit del terme municipal on es fa el vot i es fa el recompte d'assistents, el Pare Pelegrí va expressar el seu agraïment a tota la gent que no els ha pogut acompanyar, i va desitjar que l'any que ve el pròxim escollit pugui gaudir de la presència dels fidels. La rebuda a Santa Coloma de Farners per part de les autoritats municipals i religioses també va ser atípica, i sota controls sanitaris. El vot s'ha complert un any més.

De ben segur que serà un dels pelegrinatges més inèdits des que es compleix la tradició, no només per la poca gent que ha pogut acompanyar l'escollit del poble, sinó perquè a més, s'ha fet contra les indicacions del Procicat. Davant la petició del consistori, la màxima autoritat sanitària de la pandèmia va desautoritzar el pelegrinatge en considerar que no forma part de les excepcions decretades pel Departament de Salut sobre les restriccions de mobilitat.

«El vot s'ha de complir faci pluja, neu o vent», subratlla amb fermesa Maria Bernis, tossenca de tota la vida i que ha viscut 81 vegades aquesta arrelada tradició. «Tota la vida ho he viscut molt, i sempre m'emociono», explica amb veu trencada. Aquest any tot ha anat diferent, i tot i que aquest any Bernis no ha assistit a la missa on es proclama la identitat del Pare Pelegrí, assegura que «m'he aixecat a les cinc del matí per veure-ho per la televisió». L'escollit és alertat amb diverses setmanes d'antelació, però el poble rep la bona nova durant la funció que se celebra el mateix dia de Sant Sebastià a les set del matí.

La tradició diu que en plena devastació provocada per la pesta negra, Sant Sebastià va deslliurar els tossencs de la pandèmia. Com a mostra de gratitud, el poble va prometre que cada 20 de gener es faria un pelegrinatge fins a la capella més propera dedicada a Sant Sebastià. Cada any s'escull un representant del poble encarregat d'acomplir la prometença, i només pot ser escollit un fill de Tossa.

«Això no és una festa major, és una tradició que ha passat d'avis a pares, i de fills a nets, i no s'acabarà mai», remarca Bernis. Aquest serà el primer any que no podrà anar a rebre el Pare Pelegrí, i serà avui quan els pelegrins arribaran després de recórrer els 40 quilòmetres de tornada des de Santa Coloma.

A Tossa, la rebuda es farà sense processó, una circumstància que ja va ocórrer l'any passat per culpa del temporal Gloria, que va omplir el municipi d'escuma i va impedir que el pelegrí tornés acompanyat. I donada les circumstàncies d'aquest any, coincidents amb una nova pandèmia, Bernis assegura que aquest any «s'hauria de celebrar més que mai».

Un Pare Pelegrí atípic

Aquest any no hi haurà la processó per celebrar l'arribada del Pare Pelegrí, i la tradició s'ha adaptat per encabir-lo a la situació de pandèmia. L'alcaldessa de Tossa, Imma Colom, va assegurar que «aquest any el sacrifici no és anar calçat o descalç, sinó quedar-se a casa perquè estem en plena pandèmia». Sobre el compliment de la tradició, Colom va remarcar que «si això neix d'una pandèmia del segle XV, en aquesta ocasió el compliment del vot del poble és molt important». Colom no va voler oblidar que «han passat generacions i sempre, tant en plena guerra com amb pluja, vents i intempèries, sempre s'ha complert el vot».

Els sis pelegrins arribaran avui a la tarda, on podran escoltar gravada la cançó dels pelegrins. Els tossencs, des de casa, rebran amb alegria l'anunci d'una nova promesa complerta.

El Procicat no autoritza el Pare Pelegrí i s'aixeca acta

El pelegrinatge d'enguany, marcat per la pandèmia del coronavirus, s'ha fet sense permís de la màxima autoritat sanitària. El Procicat va prohibir el dilluns a l'Ajuntament de Tossa de Mar que el Pare Pelegrí i els seus seguidors anessin fins a Santa Coloma de Farners a renovar el vot del poble. Segons l'autoritat sanitària, l'activitat incompleix la restricció de superar el límit del terme municipal, i el pelegrinatge tossenc «no coincideix amb cap de les excepcions» previstes pel Departament de Salut.

Aquesta resolució va ser desoïda per l'Ajuntament de Tossa, que va decidir tirar endavant l'acte amb les sis persones que s'havia acordat al protocol. Arran d'això, un cop superat el terme municipal, els Mossos d'Esquadra van aixecar acta a Sils al Pare Pelegrí i a la resta de participants per incompliment de les restriccions de mobilitat. Segons va explicar ahir a Diari de Girona el síndic del Pare Pelegrí i regidor de l'Ajuntament de Tossa, Joan Antoni Hervías, el consistori va dissenyar unes mesures higièniques compatibles amb la tradició, i ja s'havien anul·lat les processons que cada any omplien el municipi per acomiadar el Pare Pelegrí i també en la seva tornada. A més, enguany només s'havien escollit cinc persones per acompanyar el Pelegrí per tal de no incomplir la restricció de grups, i les misses han limitat l'aforament al 30% i amb accés amb cita prèvia.

Consultat per aquest diari, Protecció Civil va indicar que només s'havia fet una consulta el 18 de gener per part de l'Ajuntament demanant autorització per realitzar l'acte, i que la resposta va ser desestimatòria.

El pelegrinatge fins a Santa Coloma de Farners s'ha fet ininterrompudament des del segle XV, un fet que tots els tossencs saben molt bé, i Hervías va assegurar que «ni la guerra va aturar el Pare Pelegrí, i ni el Procicat ni el Govern ho faran», va sostenir.

Per la seva banda, l'alcaldessa Imma Colom va assegurar que tots els actes es durien a terme amb la «màxima seguretat», i que s´havia fet una tasca molt important de pedagogia al municipi per evitar que s'incomplissin les restriccions i els protocols dissenyats específicament pels actes. «En un any normal, a l'església hi hauria com a mínim 600 persones, i en canvi només hi van accedir les que tenien cita prèvia», va defensar Colom. «El poble de Tossa ha demostrat molta sensibilitat i ningú ha incomplert les restriccions», va expressar. Sobre el pelegrinatge, va indicar que «han fet camí separats amb distància de seguretat i amb mascareta», motiu pel qual considera que s'ha fet el «màxim» de bé que es podia.