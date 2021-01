Tossa defensa que es van complir les mesures sanitàries a l'acte del Pare Pelegrí

L'Ajuntament de Tossa de Mar defensa que es van complir les mesures sanitàries en l'acte del Pare Pelegrí d'aquest dimecres, malgrat que els Mossos d'Esquadra van aixecar acte al Pare Pelegri i a la comitiva de cinc persones que l'acompanyava en el pelegrinatge fins a Santa Coloma de Farners per saltar-se el confinament municipal vigent. Des del consistori agraeixen en un comunicat el "comportament" de la població durant la jornada d'ahir i demanen que el "sacrifici" continuï aquest dijous quedant-se a casa. En aquest sentit, remarquen que la Missa del Cantar es va poder fer amb només un 30% de l'aforament, amb cita prèvia i totes les mesures.

(En aquesta actualització s'hi han afegit les declaracions de l'alcaldessa del municipi)

Pel que fa al pelegrinatge, insisteixen que es va fer amb només sis persones que duien mascareta, "guardant la distància de seguretat i sense més acompanyats ni espectadors durant el trajecte".

L'alcaldessa, Imma Colom, ha demanat a la ciutadania que la jornada d'aquest dijous transcorri amb la mateixa "exigència". "Sabem la importància que té la promesa pels veïns de Tossa i com ens agermana i sensibilitza i, per això, s'ha portat a terme amb les mesures sanitàries necessàries", afirma a la nota municipal.

En aquest sentit i en declaracions a l'ACN, ha dit que es va demanar autorització al Procicat però que no se'ls va concedir. "Ens vam reunir i vam decidir que s'havia de fer, seguint totes les mesures", ha explicat l'alcaldessa.

Malgrat això, assegura que si l'acta acaba en sancions, assumiran "el que s'hagi d'assumir". "És un acte i una promesa molt important pel municipi, no és cap festa ni cap una excursió", remarca.



En aquest sentit, recorda que aquest dijous no hi haurà processons i que tampoc se certificarà el compliment del vot, que el poble fa des de fa més de 500 anys. "És molt important que la gent es quedi a casa i no vagi a rebre el Pare Pelegrí a la seva arribada", insisteix.

El síndic del Pelegrí, Joan Antoni Hervías, per la seva banda, defensa que la tradició neix d'una pandèmia del segle XV i que "en aquesta ocasió el compliment del 'Vot del Poble' era més important que mai". "Han passat generacions i sempre, tant en plena guerra com amb pluja vent i neu, s'ha complert el vot", afegeix.