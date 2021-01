Indignació a Tossa per la denúncia al Pare Pelegrí i a tota la seva comitiva

El xoc entre l'Ajuntament de Tossa de Mar i la màxima autoritat sanitària, el Procicat, per la prohibició el dilluns de fer tots els actes del Pare Pelegrí i que va ser desoïda pel consistori, va tenir un ampli ressò mediàtic a Catalunya. Davant la consulta de l'Ajuntament sobre els actes del Pare Pelegrí, el Procicat va respondre que el pelegrinatge no coincideix amb cap de les excepcions contemplades pel Departament de Salut.

Les reaccions han sigut variades, però molts usuaris es mostraven perplexos i indignats davant la decisió del Procicat, comparant el pelegrinatge d'aquest any, feta amb cinc acompanyants, distància i mascareta, amb imatges del Metro de Barcelona plens i amb nul·les distàncies.

Amb tot, no va faltar el posicionament a favor dels Mossos, que van aixecar sis actes als pelegrins -inclòs el Pare Pelegrí- un cop van arribar a Sils, tot plegat per anar més enllà del terme municipal. Protecció Civil va explicar el dimarts que no considerava que aquest acte s'inscrivís en una excepció a les restriccions de mobilitat.

«Si hi ha confinament municipal ha de ser per tothom. Si fem excepcions, les fem per tothom», es queixava Xavier Martínez-Gil, economista i Doctor en Dret Tributari en resposta a la piulada de Quim Torra on ensenyava la sortida del Pare Pelegrí d'enguany.

El síndic del Pare Pelegrí i regidor de l'Ajuntament de Tossa, Joan Antoni Hervías, va escriure ahir un missatge a través de les xarxes demanant «seny i respecte per tot» davant les queixes per part de veïns i seguidors de la tradició d'arreu per l'actuació dels Mossos d'Esquadra. «Els Mossos han complert amb la seua feina, i el Pare Pelegrí amb la responsabilitat de complir es Vot del Poble», va assegurar Hervías. El síndic va agrair la «responsabilitat» dels veïns de Tossa i dels pobles veïns. Així mateix, va indicar que «no han sigut dos dies fàcils per ningú», i que la «barreja» de sentiments ha empès els peregrins a actuar amb «seny i fermesa».

Per la seva banda, l'alcaldessa Imma Colom va defensar el pelegrinatge durant la sortida del Pare Pelegrí assegurant que «el vot del poble s'ha de complir, i de fet aquesta hauria sigut la primera vegada en 500 anys que no s'hauria complert», si s'hagués fet cas de la prohibició del Procicat.

L'Ajuntament va emetre un comunicat ahir al matí demanant a la població un cop més que respectés el protocol dissenyat per garantir una rebuda del Pare Pelegrí «segura», que implica quedar-se a casa. Amb tot, va agrair el comportament ciutadà per permetre que la Missa del Cantar, on es revela la identitat del Pare Pelegrí, es pogués fer amb un 30% de l'aforament, amb vora un centenar de persones.