No a la MAT seguirà treballant per a la derogació del ramal de la Selva

No a la MAT ha anunciat que continuarà treballant per derogar el ramal de la Selva, després que dimecres se celebrés la segona reunió de la comissió de seguiment. En aquella trobada, Red Eléctrica es va mostrar oberta a estudiar possibles alternatives al traçat, però va deixar clar que s'ha de fer perquè és una necessitat per al territori.

No a la MAT Selva, en canvi, no hi està d'acord. Segons indiquen, han calgut «molts anys i molts esforços» per forjar «una unanimitat d'institucions, partits polítics i tècnics per aturar aquest projecte», i consideren que el territori «es mereix la derogació del ramal per poder obrir un nou escenari de futur». En aquest sentit, consideren que Red Eléctrica no ha justificat amb prou dades la motivació de la construcció del ramal. Segons indica l'entitat, «les suposades restriccions que pateix el tren d'alta velocitat i les necessitats energètiques de la Costa Brava, si no es demostren en dades, només fan d'espantaocells, i cada vegada són menys creïbles».

Davant d'aquesta situació, consideren que l'única proposta que compta amb la unanimitat de tothom és la de la derogació del ramal. Per això,demanen al Ministeri de Transició Ecològica que la faci efectiva i reclamen al govern de la Generalitat que defensi «aquesta voluntat i unanimitat amb contundència davant del ministeri i de Red Eléctrica».

Propostes en estudi

REE s'ha compromès a analitzar tres possibles traçats. Dos d'ells sortirien des de la subestació dels 400 kV a Bescanó i des d'allà enllaçarien amb la subestació de Riudarenes. La tercera alternativa contempla que l'alimentació vingui des del nord, procedent de Sant Celoni.