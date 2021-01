El Pare Pelegrí és rebut des dels balcons de Tossa

La tradició mana, i aquest any no ha sigut excepció: el Pare Pelegrí i els seus cinc seguidors van arribar ahir a Tossa de Mar molt puntuals per certificar el vot del poble, tot i que aquesta vegada i de forma atípica, amb els carrers buits de gent. La promesa feta a Sant Sebastià fa sis segles que any rere any els tossencs han mantingut viva a canvi d'haver estat deslliurats d'una altra pandèmia, la pesta negra, es va complir.

Després de desfer els 40 quilòmetres des de Santa Coloma de Farners, amb parades pel camí modificades per culpa de les restriccions de la pandèmia, a dos quarts de set del vespre, Jaume Gotarra va arribar al municipi juntament amb seu el petit comitè, tal com estava previst.

A diferència d'anys normals, quan els carrers s'omplen de gent per rebre el Pare Pelegrí, enguany l'Ajuntament va haver de suspendre les processons per la situació epidemiològica, motiu pel qual els tossencs van haver de rebre'l des de casa, i només una desena de persones va decidir seguir-ho dels del carrer. Així doncs, després de recórrer el tram fins a la capella del Socors acompanyat únicament de les autoritats municipals, el Pare Pelegrí va poder pronunciar l'esperat «s'ha complert el vot!». Seguidament, va sonar la cançó dels pelegrins a través dels altaveus, i la cerimònia es va enllestir un cop van haver arribat a l'església parroquial.

L'anòmala rebuda d'enguany se suma a la rebuda que es va fer l'any passat, també modificada per culpa del temporal Gloria que va omplir els carrers d'escuma i fang. En aquell cas, tot i haver iniciat el camí amb més de 750 fidels, l'escollit, Xavier Almendros, va haver de fer el tram de tornada sol per qüestions de seguretat.