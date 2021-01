Vidreres «desconnecta» la llum d'una desena de cases ocupades

Un dispositiu contra les ocupacions il·legals de tipus delinqüencial va acabar ahir amb deu de cases de la urbanització Aiguaviva Park de Vidreres desconnectades de la xarxa elèctrica. Es tracta d'habitatges on hi ha la sospita que hi tenen instal·lades plantacions de marihuana ja que la companyia elèctrica havia detectat un alt consum i alhora, la Policia Local hi tenia els ulls posats.

Les cases estaven localitzades entre els carrers Alsina, Pollancre i Arboç. El dispositiu contra les ocupacions il·legals va començar a primera hora del matí i va consistir en què la Policia Local acompanyava la companyia de subministrament elèctric i aquests desconnectaven els habitatges que han comès el frau.

Algunes de les cases que ahir se'ls va desconnectar el servei, asseguren fonts consultades, ja era la segona vegada que es descobria que estaven connectades a la xarxa de forma il·legal.

De fet, ahir tampoc era el primer cop que es feia un dispositiu d'aquestes característiques a Vidreres. Fa quatre mesos se'n va realitzar un a la urbanització de Terrafortuna i un any, a la mateixa àrea residencial d'ahir. En aquella ocasió, es van desconnectar de la xarxa elèctrica una quarantena de cases.

L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, va assegurar ahir que les cases on es va actuar estan ocupades i en cap cas per famílies que necessiten un habitatge, sinó que les ocupacions són de tipus delinqüencial. Una problemàtica de la qual n'estan «tips» no només el municipi de Vidreres sinó molts de la comarca de la Selva.

El batlle va recordar que volen posar fi a les ocupacions però que les eines que tenen els municipis són insuficients i que l'única manera de posar-hi fi és amb un canvi legislatiu. Afirma que se senten «impotents» davant de fets com aquests i que policia i jutges el què fan és aplicar «la llei» i que per tant, també estan lligats de mans si no hi ha canvis.

La setmana passada alcaldes de la Selva es van reunir amb assessors del Ministeri de Justícia per parlar sobre «modificacions de la llei» i posar fi a les ocupacions.