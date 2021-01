L'Hospital-Asil Sant Jaume de Blanes administra la segona dosi de la vacuna de la covid

El matí d'aquest dissabte l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes ha administrat la segona dosi de la vacuna contra la COVID-19 als pacients, residents i professionals sanitaris. En total, s'han injectat 142 vacunes: 91 als pacients i residents, i 51 als treballadors i treballadores. Aquest va ser el primer centre de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva on es va iniciar la vacunació el passat 2 de gener.

Abans, el primer centre on es va administrat la primera tanda de vacunes de Blanes, que també va ser la primera població d'arreu de la comarca de la Selva on es va fer, va ser a la Residència Sant Oleguer, el passat 31 de desembre. Un total de 22 residents si 13 treballadors i treballadores sanitàries van rebre les primeres 35 dosis que es van injectar arreu del municipi i, passats 21 dies, van rebre la segona tanda, el 21 de gener.



L'operatiu d'aquest dissabte l'han format un equip de 5 infermeres



L'operatiu d'aquest dissabte s'ha iniciat al voltant de les 9 del matí, i novament han vingut 5 infermeres que, dividides en dos equips, s'han encarregat de preparar i injectar les dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a totes les persones que les havien de rebre per segona vegada. Una vegada més, tothom s'ha mostrat molt il·lusionat i esperançat que la lluita contra el coronavirus estigui avançant positivament.

En aquest darrer sentit, cal remarcar que el grau màxim d'immunitat s'aconsegueix set dies després d'haver rebut aquesta segona dosi. D'altra banda, coincidint amb l'administració de la segona dosi, aquest dissabte també s'ha aprofitat per posar la vacuna a totes aquelles persones de l'Hospital-Asil a qui no se'ls hi va poder posar en la primera vegada del passat 2 de gener. En total, han estat 14 persones les que l'han rebut per primer cop avui.