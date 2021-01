Els Jardins de Santa Clotilde, a la Ruta Europea de Jardins Històrics

Els Jardins de Santa Clotilde, a Lloret de Mar, formaran part de la Ruta Europea de Jardins Històrics, que reuneix setze entitats públiques i privades i sis institucions acadèmiques i professionals, que representen 31 jardins i parcs d'arreu del continent que reben més de catorze milions de visitants a l'any. La Ruta Europea de Jardins Històrics, promoguda precisament per Lloret de Mar, és oficialment, des de fa poques setmanes, un itinerari europeu certificat pel Consell d'Europa.

Aquest organisme ha destacat el valor històric, artístic i social dels jardins membres i el seu valor transfronterer que reflecteix la identitat dels països i regions europeus al llarg dels segles, així com el seu objectiu comú de crear una millor vida i paisatge. Actualment només hi ha 40 Rutes Culturals certificades pel Consell d'Europa, com per exemple el Camino de Santiago, la Ruta dels Vikings, els Camins Europeus de Mozart o la Ruta dels Impressionistes.

La iniciativa va néixer l'any 2016 arran de l'impuls de l'Ajuntament de Lloret de Mar (amb els Jardins de Santa Clotilde), i la col·laboració de l'Ajuntament d'Aranjuez i el laboratori de Patrimoni i Turisme Cultural de la Universitat de Barcelona, que va plantejar la idea d'unir els parcs i jardins més emblemàtics per tal de reforçar el seu coneixement, així com compartir experiències i innovació.

En xifres, aquests parcs acullen cada any més de catorze milions de visitants, 1,5 milions dels quals participen a les més de 500 activitats organitzades (esdeveniments, activitats de recerca, educatives, culturals i socials) en aquests espais. Els ingressos generats per aquests parcs i jardins són més de 60 milions d'euros anuals.

A Espanya, formen part d'aquesta ruta, a més dels Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, únicament el Parc Samà de Cambrils, la Finca Raixa de Palma de Mallorca, els Jardins del Real Sitio de Aranjuez a Madrid , i els Jardins de l'Alhambra y Generalife, a Granada.