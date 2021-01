Imma Colom convoca un ple extraordinari per donar explicacions sobre la vacunació

L'alcaldessa de Tossa de Mar, Imma Colom, ha convocat un ple extraordinari per aquest dijous a les onze del matí per donar explicacions sobre la seva vacunació en el geriàtric del municipi el 12 de gener.

En el comunicat, l'alcaldessa insisteix en què la residència la va incloure en la llista de personal sanitari perquè és metgessa i hi col·labora de forma habitual. Per això creu que "és molt trist" que ara l'oposició "intenti girar la situació" i l'acusi de vacunar-se abans d'hora. Per això els acusa de "fer política de destrucció, ràbia i confrontació".