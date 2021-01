L'alcaldessa de Tossa es vacuna durant la campanya que es va fer al geriàtric

L'alcaldessa de Tossa de Mar (Selva), Imma Colom, s'ha vacunat contra la covid-19 aprofitant que el Departament de Salut va anar al geriàtric del municipi per administrar-la entre els usuaris. Colom, de Junts Per Tossa és metgessa però des de l'oposició han recordat que està en excedència per ocupar el càrrec d'alcaldessa, on dedica el 95% de la jornada.

Durant l'últim plenari de Tossa de Mar l'alcaldessa va justificar haver rebut la vacuna perquè visita "molt sovint" el geriàtric. L'alcaldessa també va afirmar que no havia fet "cap trampa" i que se sentia "molt contenta" d'haver rebut el vaccí en el centre de gent gran de Tossa i que els seus usuaris també ho haguessin fet. L'Ajuntament va penjar una fotografia a les xarxes de l'alcaldessa rebent la vacuna.