Jutgen un jove acusat de violar una noia a una discoteca de Sils el 2019

La secció tercera de l'Audiència de Girona va jutjar ahir un jove a qui s'acusa d'haver violat una noia en els lavabos de la discoteca Millennium de Sils el 2019. La Fiscalia i l'acusació particular demanen penes de fins a 10 anys i mig de presó per a l'acusat i una indemnització de 6.000 euros ?12.000 en el cas de l'acusació particular? pels danys psicològics produïts a la víctima. A més, l'acusació també fa responsable la discoteca per no tenir vigilants als lavabos quan van tenir lloc els fets.

Els fets van tenir lloc durant la matinada del 7 de juliol de 2019 en la discoteca de la localitat. Segons va relatar la víctima, que aquella nit era a la discoteca amb una amiga, cap als volts de les sis es va dirigir al lavabo de dones, i mentre s'ajupia per netejar la tassa, es va veure sorpresa per l'acusat, que la va agafar per darrere i la va violar. Havia conegut el jove en qüestió durant aquella nit, però la víctima no recorda què va passar abans de ser agredida, però sí que va relatar que, posteriorment a l'agressió, va sortir del local amb les cames sagnant. L'amiga amb qui va venir, que els havia deixat sols un moment, va assegurar que es va posar «molt nerviosa» quan en tornar no va veure la seva amiga, i que quan va trobar-la tenia els pantalons tacats de sang. Els facultatius que la van traslladar a l'hospital van indicar que l'hemorràgia no es va aturar durant tot el camí fins a l'hospital.

Per la seva banda, l'acusat va assegurar que van tenir relacions consentides, i que un cop va veure que la víctima sagnava va aturar-se. Els amics que van anar a la discoteca amb ell aquella nit van declarar que van veure com l'acusat es feia petons amb la víctima, però no el van tornar a veure fins que van retrobar-se a l'aparcament, ja per tornar a casa. Un d'ells va dir que l'acusat es va referir a l'episodi que havia tingut amb la víctima com una «ruïna».