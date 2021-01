Maçanet aprova el pressupost i deixa les inversions «per a més endavant»

Maçanet de la Selva va aprovar a principis de gener el pressupost municipal del 2021 amb l'objectiu de fer factible el «ressorgiment social i econòmic» després de la situació provocada per la covid-19, a més de finalitzar i continuar els projectes iniciats el 2020. Aquests pressupostos, però, no contemplen les inversions a realitzar durant el 2021, ja que es portaran a aprovació «més endavant». Així doncs, s'ha aprovat exclusivament la despesa corrent i necessària per al «dia a dia del municipi». El pressupost, que compta amb tres grans àrees de treball: gestió interna, serveis a les persones i àrea del territori, va ser aprovat per l'equip de govern -format per SOM Maçanet, ERC i PSC-, l'abstenció de Tots Som Poble i el vot en contra de Demòcrates Independents.

Aquest pressupost contempla, en primer lloc, el creixement de les partides de l'àrea de servei a les persones amb 968.491 €, incrementant les partides a les regidories d'ensenyament, benestar social, treball i salut, joventut i promoció econòmica, comerç, turisme i cultura popular. Sent considerades les àrees que tindran una major incidència a causa de la situació actual i per la qual s'iniciaran projectes i programes nous. Per altra banda s'iniciarà la implantació del cos de la policia, dotat amb 500.000 €. El pressupost del 2020 contemplava la creació de les places però a causa de l'estat d'alarma va frenar-se el procés. Per això aquest mes s'han iniciat els processos de selecció a partir d'aquesta partida que també compta amb la compra de material que necessitarà el nou cos de la policia local. Per últim, el pressupost d'enguany també ha aprovat el manteniment de l'ordenació i la gestió de l'Àrea de Territori, apostant per la gestió de plantejament urbanístic, netejant la via pública, mantenint les zones verdes, entre d'altres. A més també entra la creació d'una nova empresa municipal per gestionar el subministrament de l'aigua, servei en procés de municipalització i dotat inicialment amb 800.000 €.

La regidora d'Hisenda i Personal, Anna Fàbregas, declara que «aquest pressupost es basa únicament amb els ingressos assegurats per tal de tenir una prudència econòmica en un any que serà difícil i complex».