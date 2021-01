Polèmica entre el govern de Tossa i l'oposició per la vacunació de l'alcaldessa

La vacunació de l'alcaldessa de Tossa de Mar (Selva), Imma Colom, ha generat polèmica aquest dijous al matí entre els partits al govern municipal i a l'oposició durant el plenari extraordinari. Tossa Unida demanava la reprovació de l'alcaldessa per haver-se vacunat durant la campanya que Salut va organitzar al geriàtric. La portaveu de la formació, Maria Àngels Pujals, recriminava a Colom haver passat "per davant de molta gent en espera". Per la seva banda, l'alcaldessa ha reiterat que tenia "dret" a rebre la injecció i per això es va fotografiar i van penjar la imatge a les xarxes socials. Finalment, la reprovació de l'alcaldessa no tirat endavant perquè els tres grups al govern (JxCat, ERC i Endavant Tossa) hi han votat en contra