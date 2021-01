La Policia Local d'Anglès deixa torns per cobrir per la manca de personal

La Policia Local d'Anglès ha de deixar en algunes ocasions torns descoberts per falta de personal. Es tracta d'un fet que posa en evidència la manca d'agents i que s'ha agreujat aquest gener quan han desaparegut les patrulles unipersonals.

Una pràctica, la de tenir un agent per patrulla, que s'ha eliminat per la seguretat dels policies i també perquè és un sistema que, tal com denunciaven de fa anys molts sindicats, no hauria de fer-se sota cap concepte pels problemes que es poden generar tant per a l'agent com per al servei que s'atén.

En el cas d'Anglès, la falta de personal no suposa l'eliminació permanent d'un torn, sinó que depenent del dia -segons la disponibilitat d'agents i el quadrant establert- es programa deixant de fer el servei de dia, de tarda o de nit. Quan no hi ha servei de policia local, les emergències del municipi passen a mans dels Mossos d'Esquadra.

L'alcaldessa d'Anglès, Àstrid Desset, admet aquest problema que pateix el cos de Policia Local i assegura que estan tramitant la convocatòria de dues places d'agent funcionari i que com a ajuntament, també estan oberts a contractar agents a través de comissions de serveis amb policies d'altres municipis.

Actualment la plantilla de la Policia Local d'Anglès està formada per vuit persones: el sergent i set agents -una d'elles es jubila aquest any. Un nombre que es veu minvat perquè un d'aquests efectius es troba formant-se a l'escola de Policia de Mollet del Vallès i un altre està de baixa, cosa que representa que a la pràctica hi hagi cinc agents i el sergent disponibles, si no és que estan de permís o vacances. Aquesta situació ha provocat que alguns serveis no s'hagin pogut realitzar i els hagi hagut d'assumir el cos de Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma.

L'alcaldessa assegura que s'ha fet una valoració i anàlisi dels moments amb més necessitat de servei i, després, han establert els torns que es poden cobrir. Alhora, Àstrid Desset destaca que els Mossos estan donant «bona resposta» al municipi i que des de la Policia Local se'ls alerta quan deixen un torn descobert.

L'alcaldessa també relata que la situació a la Policia Local d'Anglès s'ha vist afectada per les oposicions fetes l'any passat. Assegura que al final només es va cobrir una plaça i, després, «els altres dos policies que eren interins es van quedar als cossos on eren». També explica que el policia contractat és el que ara està a l'Escola.

Per posar fi a la situació, la batllessa assegura que treuran dues noves places i que l'oferta sortirà d'aquí a uns dies. També posa èmfasi en el fet que Anglès és un municipi de 5.500 habitants quan, en canvi, «és obligatori tenir policia a partir dels 10.000». Tot i això ressalta que l'equip de govern té com a objectiu consolidar la Policia Local i almenys arribar als 10 efectius.

Increment del vandalisme

La Policia Local d'Anglès ara compta amb dos agents per patrulla, una reivindicació de fa anys del cos i que els permet actuar amb molta més seguretat si es produeixen fets delictius a la població. Uns dels que ocupa actualment més feina són alguns casos de vandalisme i baralles.

En algun dels casos recents ha estat necessària la presència dels Mossos per falta d'efectius locals. Però la Policia Local està enfeinada amb aquest tema, que diu l'alcaldessa que s'ha incrementat darrerament i que ja havia començat el 2020 durant la situació de pandèmia. De fet, Àstrid Desset assegura que per aquest motiu també es va decidir que els policies vagin en binomi i no un de sol. Els darrers dies s'han registrat alguns actes de vandalisme i baralles a la zona de l'institut.