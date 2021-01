Blanes modifica les Ordenances Fiscals per ajudar els sectors econòmics

El ple ordinari del mes de gener de l'Ajuntament de Blanes, celebrat ahir al vespre, va aprovar per majoria la modificació de diverses Ordenances Fiscals del 2021 vigents actualment, per continuar donant suport als sectors econòmics i a la ciutadania i pal·liar els efectes de la covid-19. És el segon any consecutiu en què el consistori ha decidit tirar endavant aquesta mesura. Tant ERC i BECP a l'equip de govern, com PSC i JxB van votar a favor, igual que el regidor no adscrit, mentre que Cs es va abstenir.

En l'Ordenança Fiscal d'Ocupació de la Via Pública amb finalitats lucratives, com les terrasses de bars i restaurants, durant el temps en què hagin hagut d'estar tancats obligatòriament, la quota es mantindrà a zero. Hi haurà una reducció del 50% de la quota quan hi hagi limitacions d'aforament, i del 75% quan també hi hagi restriccions horàries.

Pel que fa a l'Ordenança Fiscal de la recollida, transport i tractament de residus comercials, es farà una reducció proporcional de la quota pel temps en què els establiments hagin tancat obligatòriament i es farà una reducció del 50% de la quota pel temps en què hagi estat sotmès a restriccions horàries o a altres mesures imposades, exceptuant el toc de queda.

Respecte a l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i altres ingressos de Dret Local, es faran fins a 5 anys d'ajornament en deutes superiors a 1.000 €. Per la seva banda, l'Ordenança reguladora dels Beneficis Fiscals inclou ara la possibilitat d'atorgar benefici equivalent a la liquidació dels interessos legals en els casos d'ajornament i fraccionaments sol·licitats de tributs meritats durant el 2021. Per últim, en l'ordenança reguladora de la Taxa per Serveis Generals hi ha la possibilitat d'emetre certificat d'empadronament gratuït quan sigui obligatori aportar-lo en alguns tràmits gestionats pels Serveis Socials i s'acrediti la impossibilitat de fer front al pagament de la quota.