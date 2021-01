Una dona de 105 anys d'Arbúcies, immunitzada

Ahir al matí Salut va administrar a Trinitat Rosell la segona dosi de la vacuna de Pfizer, després d'una primera dosi ara fa unes setmanes. Amb 105 va estar acompanyada d'una de les seves tres filles, Sílvia Cucarella.

L'àvia centenària, que té cinc nets i cinc besnets, va recordar que a la grip espanyola del 1918 van morir tres dels seus germans. Ella, en un to actiu i dinàmic i en plenes facultats, va animar tothom a vacunar-se. Va dir que «trobo a faltar les abraçades i petons i tota l'estima per part de la família, però que ja estic cansada de veure la família només per una pantalla», va expressar.

Rosell fa dotze anys que resideix al geriàtric Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, i va afirmar que «estic molt contenta, ben atesa i estimada per tothom». També va recordar l'homenatge que li va fer l'Ajuntament amb motiu dels 100 anys i va explicar que el mes de maig ja en sumarà 106. Tot i que s'ha trencat dues vegades les cames, entre altres lesions, és dinàmica i activa i recorda, amb simpatia, que li agrada ballar.

D'altra banda, quan se li va preguntar què és el primer que farà quan s'acabi la pandèmia, va dir que «anirem a dinar amb tota la família, farem un got de vi amb gasosa i un vermut».

Ahir també es va administrar la segona dosi als residents i personal que hi treballa. Rosell es va mostrar taxativa i va animar tothom a vacunar-se «perquè això s'acabi aviat».

Un 0,5% de catalans immunes

Un total de 35.943 residents a geriàtrics i professionals de la salut de Catalunya ja han rebut les dues dosis de les vacunes anti-COVID, fet que suposa un 0,5% de la població catalana, segons les dades de Salut, que ha alentit aquesta setmana la vacunació per l'escassetat de dosis.

Uns altres 186.273 catalans, un 2,4% del cens, s'han injectat la primera dosi i hauran de rebre la segona en els propers dies i setmanes. Segons Salut, en el darrer dia es van administrar 2.198 noves primeres dosis, mentre que es van posar 12.758 segones dosis. A Girona, 3.333 persones ja tenen les dues dosis i, 19.018, la primera. Catalunya acabarà de gastar totes les seves vacunes disponibles fins dilluns.