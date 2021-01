Blanes vol destinar pisos buits de la SAREB a habitatge social

L'Ajuntament de Blanes va aprovar en la sessió plenària d'aquest mes de gener, celebrada el passat dijous, una moció per promoure l'habitatge social. L'objectiu d'aquesta és que la gent més vulnerable tingui el dret d'habitatge garantit i no hagi «d'acabar optant per l'ocupació com a única solució». A més, el consistori també vol erradicar l'ocupació delinqüencial i les «màfies». Per aturar-les, considera que cal endurir les sancions penals d'aquests delinqüents i també dels que cometen delictes relacionats amb la tracta amb fins d'explotació sexual o el tràfic de drogues.

La proposta d'acord de la moció partia de la base presentada pel grup municipal de Ciutadans, i l'han treballat tots els grups polítics, amb aportacions que sorgeixen de l'«experiència en aquesta matèria apresa els darrers anys». Una de les propostes reclama que és imprescindible agilitar els procediments judicials perquè, tal com ja estableix la llei, serveixin perquè els propietaris dels habitatges ocupats il·legalment puguin recuperar la seva propietat com més aviat millor.

Cessió d'habitatges

Una altra qüestió afegida és treballar per negociar amb la SAREB (Societat d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària sorgida fa vuit anys, al 2012) i altres fons voltor, la cessió d'habitatges buits de la seva propietat. L'objectiu és ampliar el parc d'habitatges de lloguer social a tots els municipis considerats àrees amb mercat d'habitatge tens, entre els quals s'inclou el municipi de Blanes.

D'altra banda, l'acord plenari també recull el compromís de convocar regularment la Taula d'Habitatge Social. També s'activaran totes les comissions, incloent-hi la Taula d'Emergència, i es farà participar en les comissions que es creguin convenients les organitzacions blanenques vinculades a aquest àmbit.

Acabar amb els talls elèctrics

L'altra proposta d'acord aprovada aquest passat al ple va prosperar amb els vots favorables de totes les forces polítiques, llevat de Ciutadans, que va votar-hi en contra. Es tracta d'una moció que vol acabar amb els talls de subministrament elèctrics i que insta a regular els «indiscriminats» increments del preu de la llum. En aquest sentit, sol·licita al Govern estatal i a la Generalitat de Catalunya que se sancionin les operadores elèctriques per la possible vulneració dels drets bàsics de la ciutadania, i per l'incompliment de l'obligació de subministrament d'energia, «rescabalant les famílies dels danys i perjudicis causats en les situacions d'interrupcions del subministrament elèctric».

A més, l'acord també proposa l'obertura d'un canal específic de queixes i reclamacions ciutadanes des de la mateixa Generalitat o la companyia titular de la xarxa de distribució. També s'insta les companyies distribuïdores a sanejar i modernitzar les seves instal·lacions elèctriques.