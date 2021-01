Un caçador fereix un ciclista d'un tret durant una batuda de senglars a Massanes

Un caçador ha ferit un ciclista d'un tret a la cama quan circulava de Massanes (Selva) a Riu Clar. Els fets han passat aquest dissabte cap a quarts d'una del migdia quan, per causes que s'investiguen, l'home ha disparat contra el ciclista i l'ha ferit a la cuixa. El caçador estava participant en una batuda de senglars que es feia a la localitat. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ja que es tracta d'una zona muntanyosa i de difícil accés. El ciclista ha ingressat a l'hospital Josep Trueta de Girona. L'avís als Mossos l'han donat els mateixos caçadors en adonar-se de l'accident.

Quan els agents han arribat al lloc dels fets han comissat l'arma del caçador i l'hi han realitzat una prova d'alcoholèmia, que ha donat negativa. El ciclista circulava per un camí quan de sobte ha rebut el tret que l'ha tocat a la cama i l'ha fet caure. Com a conseqüència de la caiguda també ha patit una ferida a la mà. Ara els Agents Rurals i els Mossos investiguen les causes del succés.