Santa Coloma de Farners incorpora dos agents TIC

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners estrena un nou servei digital gratuït d'atenció ciutadana, amb la incorporació de dos agents TIC: un a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i un altre a l'Escola d'Adults Municipal.

Els agents TIC donaran suport a tothom qui necessiti ajuda per a la realització de gestions electròniques o tràmits amb qualsevol administració. Amb aquestes contractacions, es vol donar resposta a les necessitats actuals de la ciutadania, com les dificultats de mobilitat que, arran de la situació d'excepcionalitat sanitària, tenen molts veïns i veïnes a l'hora de desplaçar-se als edificis públics per dur a terme els tràmits.

Les principals tasques dels agents TIC són de suport a la població, especialment als col·lectius més vulnerables i se'ls hi podrà demanar assistència per gestionar tota mena de tràmits telemàtics.