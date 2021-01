Tossa forma voluntaris per controlar les colònies de gats en el municipi

L'Ajuntament de Tossa, conjuntament amb l'Associació de Voluntaris COCOGAT, va organitzar una jornada formativa per a la quinzena de veïns de la població que cuiden o alimenten colònies de gats. La jornada va contemplar temàtiques com la gestió de colònies, la higiene, horaris o tipus d'alimentació, entre d'altres. A més, es van explicar els processos per acollir o adoptar gats de carrer, els passos per poder capturar gats per esterilitzar i controlar o com resoldre conflictes veïnals.

A més, també va presentar-se un nou model d'instància per ser cuidador o alimentador d'una colònia de gats i un nou carnet acreditatiu per poder realitzar voluntàriament aquesta tasca. El regidor de Benestar Animal, Ramon Gascons, afegeix que «l'objectiu és disposar d'un cens real de totes les colònies municipals, saber qui en són els cuidadors i si les gestionen correctament seguint les mesures sanitàries indicades». Per aquesta raó, consideren que és important que es rebin anualment petits cicles formatius.