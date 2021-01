«Vull més presència policial i vigilància a peu als carrers de Lloret»

Sotsinspector i Cap de la Policia Local de Lloret de Mar. El sotsinspector de la Policia Local de Lloret s'ha convertit des de fa pocs dies en el nou líder del cos de seguretat. Fins llavors, estava fent les tasques de sotscap i ara ha substituït l'inspector Joaquim Martín, que ha deixat el càrrec per comandar la Policia Local de Sant Cugat del Vallès.

El sotsinspector, César Martínez explica que aposta per una línia continuista al capdavant de la Policia Local de Lloret però assegura que posarà més agents al carrer. També demana que la gent a la mínima que veu un fet delictiu o té una emergència ho comuniqui per així poder actuar amb rapidesa.

Fins ara comandava l'àrea operativa de la Policia Local, com és això d'estar al capdavant del cos?

Abans em trobava a la segona línia i se'm veia poc, potser en algun esdeveniment. Ara em toca està al capdavant i faig més tasques organitzatives, reunions, però al final tampoc és un gran canvi.

S'ha hagut de reorganitzar el cos arran del seu ascens?

Part de la meva tasca a l'àrea operativa s'ha distribuït entre tres sergents. Un és el cap de torn de nit i la resta, dos sergents que van aprovar la plaça l'any passat després de dues jubilacions. Són molt professionals, coneixen molt bé la plantilla i les necessitats del poble.

L'avanç de la jubilació ha permès l'entrada de nous efectius. Com valora la renovació?

La diferència més gran amb l'entrada de gent jove es nota amb les noves tecnologies. La gent que té ara 50 anys, la majoria ho troben molt més complicat. En canvi, els que han crescut amb aquestes eines no tenen aquest problema i amb qualsevol programari, de seguida ho capten. Però en canvi els més veterans tenen un avantatge que es nota amb el tracte amb el ciutadà. Coneixen més la gent del poble i ja saben de quin peu calça cadascú. També saben els barris més conflictius, les àrees amb més problemàtica de sorolls, baralles, entre d'altres.

Lloret és una de les policies que aposta més per tecnologies com per exemple, l'ús dels drons. Està previst dotar el cos de més eines?

Sí, ara s'està ampliant el nombre de càmeres lectores de matrícula que es col·loquen sobretot a les urbanitzacions. És una demanda d'anys de les entitats veïnals. No és pot fer de cop per l'alt cost, però a curt termini tindrem pràcticament tot el municipi de Lloret videovigilat. A part de ser un sistema útil per la policia també ho és per altres departaments municipals com el de turisme. A nosaltres, alhora de resoldre delictes ens estalvien hores d'investigació i això desemboca amb més eficàcia.

Lloret dotarà els seus agents de càmeres unipersonals com altres cossos policials, que s'activen en actuacions de més risc?

Sí. Està previst d'adquirir-ho aquest any però també depèn de l'evolució de la pandèmia, ara hi ha altres prioritats. El problema de moltes d'aquestes càmeres és que te les has d'activar i en moments de tensió, pot ser que l'agent no recordi de prémer el botó. El sistema que ens agrada, en canvi, s'activa automàticament. Sol anar connectat a l'arma i quan s'extreu de la funda -taser, pistola, defensa- totes les càmeres s'activen. A més, de càmeres en porten tots els efectius que hi ha al servei i també n'hi ha al vehicle patrulla. Així això permet veure l'actuació des de diverses perspectives. A més és un sistema que no es pot esborrar i dona seguretat jurídica tant al ciutadà com als mateixos agents.

Amb ja gairebé un any de pandèmia, com valora el comportament de la ciutadania de Lloret? Els porta molta feina?

En general, la ciutadania ha tingut un comportament excepcional. Portem moltes denúncies però és cert que hi ha un percentatge molt alt que són gent que ve de fora. Fem molts controls i veiem gent que es desplaça sense causa justificada. També hem tingut un parell de casos de festes multitudinàries i si bé és cert que els participants s'emporten la denúncia, els organitzacions en canvi, una infracció més greu. Ja que aixequem acta en el marc de la Llei d'espectacles i les sancions són molt altes.

El ciutadà col·labora quan veu una infracció o un delicte?

A la gent li costa fer una trucada a la policia i fins i tot davant d'infraccions greus. Jo crec que s'hauria de normalitzar i trobo a faltar un cert control ciutadà. També serviria perquè la feina fos més efectiva ja que pots actuar amb molta més rapidesa.

Del seu pas al capdavant de la Policia Local, quina petjada personal notarà el ciutadà?

Jo vinc de portar l'àrea operativa i ja sabia per on anava tot. Una de les meves prioritats passa per més presència policial al carrer, que siguem més visibles. És un tema que tenim pendent. Molt sovint les patrulles van a requeriment i hem d'aconseguir establir unes rutines i vigilàncies que es facin a peu. Perquè així, la interacció amb el ciutadà és molt més gran i la informació que pots extreure'n és molt més àmplia que una trucada per telèfon.

Lloret és una ciutat segura?

Ho és i també ho demostren les xifres delinqüencials. A més, els imputs que rebem dels turistes a través de Turisme diuen que molts valoren la seguretat del municipi de Lloret i diuen que s'hi senten segurs i les dades també ho mostren.